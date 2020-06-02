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الآسيوي يعتزم استكمال بطولة كأس الاتحاد في أكتوبر المقبل

ناقش الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحادات الأهلية، التي تشارك فرقها ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مواعيد استئناف البطولة التي توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعًا مع الاتحادات الأهلية بنظام التواصل المرئي، لمناقشة مقترحات أبرزها، استئناف المباريات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات إقامة المتبقي من مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بينما تُقام الأدوار الإقصائية في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، في حين تُقام المباراة النهائية للبطولة في 12 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن اتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تعليق كل المسابقات منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، في وقت ما زالت الرؤية غير مكتملة حول مستقبل بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2020، وسيتضح ذلك في الاجتماع المخصص يوم غد الأربعاء لتحديد مصير البطولة الكبرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الآسيوي يعتزم استكمال بطولة كأس الاتحاد في أكتوبر المقبل
سبق

ناقش الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحادات الأهلية، التي تشارك فرقها ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مواعيد استئناف البطولة التي توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعًا مع الاتحادات الأهلية بنظام التواصل المرئي، لمناقشة مقترحات أبرزها، استئناف المباريات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات إقامة المتبقي من مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بينما تُقام الأدوار الإقصائية في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، في حين تُقام المباراة النهائية للبطولة في 12 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن اتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تعليق كل المسابقات منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، في وقت ما زالت الرؤية غير مكتملة حول مستقبل بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2020، وسيتضح ذلك في الاجتماع المخصص يوم غد الأربعاء لتحديد مصير البطولة الكبرى.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:18 PM

الآسيوي يعتزم استكمال بطولة كأس الاتحاد في أكتوبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحادات الأهلية، التي تشارك فرقها ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مواعيد استئناف البطولة التي توقفت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعًا مع الاتحادات الأهلية بنظام التواصل المرئي، لمناقشة مقترحات أبرزها، استئناف المباريات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات إقامة المتبقي من مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بينما تُقام الأدوار الإقصائية في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، في حين تُقام المباراة النهائية للبطولة في 12 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن اتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تعليق كل المسابقات منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، في وقت ما زالت الرؤية غير مكتملة حول مستقبل بطولة دوري أبطال آسيا للعام 2020، وسيتضح ذلك في الاجتماع المخصص يوم غد الأربعاء لتحديد مصير البطولة الكبرى.

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