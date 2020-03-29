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لبنان.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 10 والإصابات لـ438

سجلت 26 إصابة جديدة وحالتيْ وفاة لمريضين في العقد الثامن

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًّا بفيروس كورونا، وصل إلى 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس.

وأشار التقرير اليومي عن آخر الإصابات بفيروس كورونا، إلى أنه حتى تاريخ اليوم الأحد، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًّا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة.

ولفت التقرير إلى تسجيل حالتيْ وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة؛ كلاهما في العقد الثامن من العمر؛ أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى أوتيل ديو الجامعي؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

ووفق "سبوتنيك"، شددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية؛ وخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون في تطبيقها سيعرّض صاحبه للملاحقة القانونية والجزائية.

ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين، أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات العامة اللبنانية ‏في الخارج، والتي هي بتصرف المواطنين اللبنانيين والجاليات اللبنانية في الحالات الطارئة. ‏

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 10 والإصابات لـ438
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًّا بفيروس كورونا، وصل إلى 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس.

وأشار التقرير اليومي عن آخر الإصابات بفيروس كورونا، إلى أنه حتى تاريخ اليوم الأحد، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًّا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة.

ولفت التقرير إلى تسجيل حالتيْ وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة؛ كلاهما في العقد الثامن من العمر؛ أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى أوتيل ديو الجامعي؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

ووفق "سبوتنيك"، شددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية؛ وخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون في تطبيقها سيعرّض صاحبه للملاحقة القانونية والجزائية.

ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين، أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات العامة اللبنانية ‏في الخارج، والتي هي بتصرف المواطنين اللبنانيين والجاليات اللبنانية في الحالات الطارئة. ‏

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:24 PM

لبنان.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 10 والإصابات لـ438

سجلت 26 إصابة جديدة وحالتيْ وفاة لمريضين في العقد الثامن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًّا بفيروس كورونا، وصل إلى 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس.

وأشار التقرير اليومي عن آخر الإصابات بفيروس كورونا، إلى أنه حتى تاريخ اليوم الأحد، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًّا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة.

ولفت التقرير إلى تسجيل حالتيْ وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة؛ كلاهما في العقد الثامن من العمر؛ أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى أوتيل ديو الجامعي؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

ووفق "سبوتنيك"، شددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية؛ وخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون في تطبيقها سيعرّض صاحبه للملاحقة القانونية والجزائية.

ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين، أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات العامة اللبنانية ‏في الخارج، والتي هي بتصرف المواطنين اللبنانيين والجاليات اللبنانية في الحالات الطارئة. ‏

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