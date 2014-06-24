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محاكمة عصابة بتهمة سرقة مشاهير ورجل أعمال سعودي في باريس

الجناة 7 رجال وامرأة وبلغت قيمة مسروقاتهم أكثر من 4.2 مليون يورو

تستمر في باريس خلال الشهر الجاري محاكمة 7 رجال وامرأة بتهمة ارتكاب سلسلة من السرقات من مشاهير بينهم لاعبون ومغني راب وشيف شهير ورجل أعمال سعودي.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 27 و31 عاماً متهمون باستهداف شخصيات بارزة بما في ذلك لاعب كرة القدم تياجو سيلفا في 2018 و2019 وسرقوا مبالغ ومجوهرات تقدر بأكثر من 4.2 مليون يورو.


ووفقاً لملف القضية أن السلطات الأمنية في باريس تمكنت من استرجاع المبالغ المالية والمجوهرات، حيث عثرت عليها في إحدى الشقق إلى جانب عثورهم على قائمة بعناوين وأهداف محتملة لسرقتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من التعرف على اثنين من المشتبه بهم من خلال لقطات المراقبة بعد أن تسلقوا ماسورة تصريف ودخلوا منزل أحد اللاعبين من خلال النافذة، ونجحت في الإيقاع ببقية أفراد العصابة في وقت لاحق بعد متابعة بعض المتهمين والتنصت على مكالماتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن من بين الضحايا لاعبين من باريس سان جيرمان ومغني الراب الشهير بوبا والمذيع التلفزيوني باتريك سيباستيان والشيف جان بيير فيجاتو ورجل أعمال سعودي لم تكشف هويته.

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محاكمة عصابة بتهمة سرقة مشاهير ورجل أعمال سعودي في باريس
سبق

تستمر في باريس خلال الشهر الجاري محاكمة 7 رجال وامرأة بتهمة ارتكاب سلسلة من السرقات من مشاهير بينهم لاعبون ومغني راب وشيف شهير ورجل أعمال سعودي.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 27 و31 عاماً متهمون باستهداف شخصيات بارزة بما في ذلك لاعب كرة القدم تياجو سيلفا في 2018 و2019 وسرقوا مبالغ ومجوهرات تقدر بأكثر من 4.2 مليون يورو.


ووفقاً لملف القضية أن السلطات الأمنية في باريس تمكنت من استرجاع المبالغ المالية والمجوهرات، حيث عثرت عليها في إحدى الشقق إلى جانب عثورهم على قائمة بعناوين وأهداف محتملة لسرقتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من التعرف على اثنين من المشتبه بهم من خلال لقطات المراقبة بعد أن تسلقوا ماسورة تصريف ودخلوا منزل أحد اللاعبين من خلال النافذة، ونجحت في الإيقاع ببقية أفراد العصابة في وقت لاحق بعد متابعة بعض المتهمين والتنصت على مكالماتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن من بين الضحايا لاعبين من باريس سان جيرمان ومغني الراب الشهير بوبا والمذيع التلفزيوني باتريك سيباستيان والشيف جان بيير فيجاتو ورجل أعمال سعودي لم تكشف هويته.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:05 AM

محاكمة عصابة بتهمة سرقة مشاهير ورجل أعمال سعودي في باريس

الجناة 7 رجال وامرأة وبلغت قيمة مسروقاتهم أكثر من 4.2 مليون يورو

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خالد علي - الرياض
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تستمر في باريس خلال الشهر الجاري محاكمة 7 رجال وامرأة بتهمة ارتكاب سلسلة من السرقات من مشاهير بينهم لاعبون ومغني راب وشيف شهير ورجل أعمال سعودي.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 27 و31 عاماً متهمون باستهداف شخصيات بارزة بما في ذلك لاعب كرة القدم تياجو سيلفا في 2018 و2019 وسرقوا مبالغ ومجوهرات تقدر بأكثر من 4.2 مليون يورو.


ووفقاً لملف القضية أن السلطات الأمنية في باريس تمكنت من استرجاع المبالغ المالية والمجوهرات، حيث عثرت عليها في إحدى الشقق إلى جانب عثورهم على قائمة بعناوين وأهداف محتملة لسرقتها.

وتمكنت الجهات الأمنية من التعرف على اثنين من المشتبه بهم من خلال لقطات المراقبة بعد أن تسلقوا ماسورة تصريف ودخلوا منزل أحد اللاعبين من خلال النافذة، ونجحت في الإيقاع ببقية أفراد العصابة في وقت لاحق بعد متابعة بعض المتهمين والتنصت على مكالماتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن من بين الضحايا لاعبين من باريس سان جيرمان ومغني الراب الشهير بوبا والمذيع التلفزيوني باتريك سيباستيان والشيف جان بيير فيجاتو ورجل أعمال سعودي لم تكشف هويته.

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