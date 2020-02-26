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"صحة الشرقية" لـ"سبق": المقطع المتداول لإصابة "كورونا" فرضية

أكدت عدم تسجيل أي حالة مصابة في المملكة

أكد المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود لـ"سبق" أن المقطع المتداول لمريض مصاب بفيروس "كورونا" مجرد فرضية وهمية، ولم تسجل أي حالة مصابة بالفيروس.

وقال "سعود": إنه إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن مقطع يُعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس "كورونا" بالشرقية نودّ توضيح أن المقطع هو مجرد فرضية وهمية في إحدى المناطق، مؤكداً أنه لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقية أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس "كورونا" قادمةً من البحرين عبر جسر الملك فهد، الأمر الذي نفته "صحة الشرقية" جملةً وتفصيلاً.

صحة الشرقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية" لـ"سبق": المقطع المتداول لإصابة "كورونا" فرضية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود لـ"سبق" أن المقطع المتداول لمريض مصاب بفيروس "كورونا" مجرد فرضية وهمية، ولم تسجل أي حالة مصابة بالفيروس.

وقال "سعود": إنه إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن مقطع يُعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس "كورونا" بالشرقية نودّ توضيح أن المقطع هو مجرد فرضية وهمية في إحدى المناطق، مؤكداً أنه لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقية أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس "كورونا" قادمةً من البحرين عبر جسر الملك فهد، الأمر الذي نفته "صحة الشرقية" جملةً وتفصيلاً.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:41 PM

"صحة الشرقية" لـ"سبق": المقطع المتداول لإصابة "كورونا" فرضية

أكدت عدم تسجيل أي حالة مصابة في المملكة

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عبدالله السالم - الدمام
0
422

أكد المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود لـ"سبق" أن المقطع المتداول لمريض مصاب بفيروس "كورونا" مجرد فرضية وهمية، ولم تسجل أي حالة مصابة بالفيروس.

وقال "سعود": إنه إشارةً إلى ما يتم تداوله بشأن مقطع يُعتقد أنه لحالة مصاب بفيروس "كورونا" بالشرقية نودّ توضيح أن المقطع هو مجرد فرضية وهمية في إحدى المناطق، مؤكداً أنه لم تسجل حتى الآن في المنطقة الشرقية أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس "كورونا" قادمةً من البحرين عبر جسر الملك فهد، الأمر الذي نفته "صحة الشرقية" جملةً وتفصيلاً.

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