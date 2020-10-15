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خلال 24 ساعة .."اليونان" تسجل 13 وفاة و453 إصابة جديدة بكورونا

13318 مصابًا جديدًا في إسبانيا و7833 إصابة جديدة بالفيروس في هولندا

سجلت اليونان 13 حالة وفاة و453 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 482 حالة وفاة و23947 إصابةً.

كما سجلت إسبانيا 140 وفاة و13318إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 921374 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 33553 وفاة منذ بدء الجائحة.

فيما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 7833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 204014 حالةً.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة في هولندا في بيان اليوم إنه سجل 29 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6692 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة .."اليونان" تسجل 13 وفاة و453 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت اليونان 13 حالة وفاة و453 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 482 حالة وفاة و23947 إصابةً.

كما سجلت إسبانيا 140 وفاة و13318إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 921374 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 33553 وفاة منذ بدء الجائحة.

فيما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 7833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 204014 حالةً.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة في هولندا في بيان اليوم إنه سجل 29 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6692 شخصًا.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:07 PM

خلال 24 ساعة .."اليونان" تسجل 13 وفاة و453 إصابة جديدة بكورونا

13318 مصابًا جديدًا في إسبانيا و7833 إصابة جديدة بالفيروس في هولندا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليونان 13 حالة وفاة و453 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم إلى إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 482 حالة وفاة و23947 إصابةً.

كما سجلت إسبانيا 140 وفاة و13318إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 921374 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 33553 وفاة منذ بدء الجائحة.

فيما سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 7833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 204014 حالةً.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة في هولندا في بيان اليوم إنه سجل 29 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6692 شخصًا.

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