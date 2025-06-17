النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

حقق ميناء ينبع التجاري نموًّا في عمليات المناولة خلال شهر مايو لعام 2020، بواقع (300.767) ألف طن من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت (40%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق والتي بلغت (214.075) ألف طن في ذلك الوقت.

كما حقق الميناء خلال شهر مايو المنصرم ارتفاعًا آخر في أعداد السفن، بنسبة زيادة بلغت (9%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد.

ويشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والكفاءة وتوسيع القدرة الاستيعابية.

جدير بالإشارة أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقبال الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

ويتوفر بالميناء عدة محطات لمناولة البضائع العامة والسائبة والزيوت وتصدير الإسمنت، بالإضافة لمحطة الركاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية بالميناء أكثر من 13.5 مليون طن، والتي سيكون لها الأثر البالغ في استقبال مختلف أنواع البضائع.

ميناء ينبع التجاري ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%
سبق

حقق ميناء ينبع التجاري نموًّا في عمليات المناولة خلال شهر مايو لعام 2020، بواقع (300.767) ألف طن من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت (40%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق والتي بلغت (214.075) ألف طن في ذلك الوقت.

كما حقق الميناء خلال شهر مايو المنصرم ارتفاعًا آخر في أعداد السفن، بنسبة زيادة بلغت (9%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد.

ويشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والكفاءة وتوسيع القدرة الاستيعابية.

جدير بالإشارة أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقبال الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

ويتوفر بالميناء عدة محطات لمناولة البضائع العامة والسائبة والزيوت وتصدير الإسمنت، بالإضافة لمحطة الركاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية بالميناء أكثر من 13.5 مليون طن، والتي سيكون لها الأثر البالغ في استقبال مختلف أنواع البضائع.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:31 AM

مقارنة بالعام السابق.. ارتفاع حجم المناولة بميناء ينبع التجاري 40%

مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
447

حقق ميناء ينبع التجاري نموًّا في عمليات المناولة خلال شهر مايو لعام 2020، بواقع (300.767) ألف طن من مختلف البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت (40%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق والتي بلغت (214.075) ألف طن في ذلك الوقت.

كما حقق الميناء خلال شهر مايو المنصرم ارتفاعًا آخر في أعداد السفن، بنسبة زيادة بلغت (9%)؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا المستجد.

ويشكل هذا النمو في عمليات المناولة، تأكيدًا عن مدى القدرات والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء؛ وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والكفاءة وتوسيع القدرة الاستيعابية.

جدير بالإشارة أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقبال الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.

ويتوفر بالميناء عدة محطات لمناولة البضائع العامة والسائبة والزيوت وتصدير الإسمنت، بالإضافة لمحطة الركاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية بالميناء أكثر من 13.5 مليون طن، والتي سيكون لها الأثر البالغ في استقبال مختلف أنواع البضائع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,925
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,787
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,282

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة