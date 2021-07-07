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"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم الزلفي" تواصل حملتها التوعوية لتلقي الطلاب والطالبات لقاح "كورونا"

مركز تقديم اللقاح شهد إقبالاً متزايدًا.. و"الطريقي" يشكر القيادة و"الصحة"

كثفت إدارة تعليم الزلفي، بتوجيهات مباشرة من وزارة التعليم، حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، من خلال مركز التطعيم بحي الخالدية، وبالتعاون مع مستشفى الزلفي العام؛ استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي، كل منسوبي ومنسوبات الإدارة والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقدّم "الطريقي" شكره لمقام القيادة على الحفاظ على صحة الإنسان؛ ووزارتي التعليم والصحة للجهود المشتركة والتكامل مع جهود الدولة والتي تهدف للحفاظ على الإنسان وصحته.

ويشهد مركز صحي حي الخالدية تفاعلاً من أولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ للمبادرة لتلقي اللقاح وفق الفئة العمرية المستهدفة؛ استعدادًا للعودة للدراسة الحضورية.

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"تعليم الزلفي" تواصل حملتها التوعوية لتلقي الطلاب والطالبات لقاح "كورونا"
سبق

كثفت إدارة تعليم الزلفي، بتوجيهات مباشرة من وزارة التعليم، حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، من خلال مركز التطعيم بحي الخالدية، وبالتعاون مع مستشفى الزلفي العام؛ استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي، كل منسوبي ومنسوبات الإدارة والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقدّم "الطريقي" شكره لمقام القيادة على الحفاظ على صحة الإنسان؛ ووزارتي التعليم والصحة للجهود المشتركة والتكامل مع جهود الدولة والتي تهدف للحفاظ على الإنسان وصحته.

ويشهد مركز صحي حي الخالدية تفاعلاً من أولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ للمبادرة لتلقي اللقاح وفق الفئة العمرية المستهدفة؛ استعدادًا للعودة للدراسة الحضورية.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
02:14 PM

"تعليم الزلفي" تواصل حملتها التوعوية لتلقي الطلاب والطالبات لقاح "كورونا"

مركز تقديم اللقاح شهد إقبالاً متزايدًا.. و"الطريقي" يشكر القيادة و"الصحة"

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فلاح الجوفان - الزلفي
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كثفت إدارة تعليم الزلفي، بتوجيهات مباشرة من وزارة التعليم، حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، من خلال مركز التطعيم بحي الخالدية، وبالتعاون مع مستشفى الزلفي العام؛ استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد الطريقي، كل منسوبي ومنسوبات الإدارة والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقدّم "الطريقي" شكره لمقام القيادة على الحفاظ على صحة الإنسان؛ ووزارتي التعليم والصحة للجهود المشتركة والتكامل مع جهود الدولة والتي تهدف للحفاظ على الإنسان وصحته.

ويشهد مركز صحي حي الخالدية تفاعلاً من أولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ للمبادرة لتلقي اللقاح وفق الفئة العمرية المستهدفة؛ استعدادًا للعودة للدراسة الحضورية.

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