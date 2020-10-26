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11 لاعباً يمثلون أخضر البلياردو والسنوكر.. في البطولة العربية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين التي سيشارك بها في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، والتي تقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وضمّت القائمة 11 لاعباً وقع عليهم الاختيار من قبل مدرب المنتخب الكابتن منصور الخنفري بعد ختام معسكر منتخب البلياردو بمدينة الرياض، ومعسكر منتخب السنوكر الذي أقيم بمدينة جدة.

وضمّت قائمة اللاعبين للمنتخب السعودي للبلياردو كلاً من: حسن عبيد النهاري، وخالد عمر الغامدي، ورضا صالح آل مدن، ورضوان جميل سروجي، وعبدالرحمن عبدالعزيز العمار، ومهند حمود الغميز".

فيما ضمّت قائمة المنتخب السعودي للسنوكر كلاً من: أسامة عباس عمار، وأيمن عبدالله العمري، وسهيل وليد مسري، وشادي حسن قاسم، وعبدالله عبدالرحمن العطياني".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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11 لاعباً يمثلون أخضر البلياردو والسنوكر.. في البطولة العربية
سبق

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين التي سيشارك بها في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، والتي تقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وضمّت القائمة 11 لاعباً وقع عليهم الاختيار من قبل مدرب المنتخب الكابتن منصور الخنفري بعد ختام معسكر منتخب البلياردو بمدينة الرياض، ومعسكر منتخب السنوكر الذي أقيم بمدينة جدة.

وضمّت قائمة اللاعبين للمنتخب السعودي للبلياردو كلاً من: حسن عبيد النهاري، وخالد عمر الغامدي، ورضا صالح آل مدن، ورضوان جميل سروجي، وعبدالرحمن عبدالعزيز العمار، ومهند حمود الغميز".

فيما ضمّت قائمة المنتخب السعودي للسنوكر كلاً من: أسامة عباس عمار، وأيمن عبدالله العمري، وسهيل وليد مسري، وشادي حسن قاسم، وعبدالله عبدالرحمن العطياني".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
03:16 PM

11 لاعباً يمثلون أخضر البلياردو والسنوكر.. في البطولة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين التي سيشارك بها في البطولة العربية المجمعة للبلياردو والسنوكر، والتي تقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وضمّت القائمة 11 لاعباً وقع عليهم الاختيار من قبل مدرب المنتخب الكابتن منصور الخنفري بعد ختام معسكر منتخب البلياردو بمدينة الرياض، ومعسكر منتخب السنوكر الذي أقيم بمدينة جدة.

وضمّت قائمة اللاعبين للمنتخب السعودي للبلياردو كلاً من: حسن عبيد النهاري، وخالد عمر الغامدي، ورضا صالح آل مدن، ورضوان جميل سروجي، وعبدالرحمن عبدالعزيز العمار، ومهند حمود الغميز".

فيما ضمّت قائمة المنتخب السعودي للسنوكر كلاً من: أسامة عباس عمار، وأيمن عبدالله العمري، وسهيل وليد مسري، وشادي حسن قاسم، وعبدالله عبدالرحمن العطياني".

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