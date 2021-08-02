رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

استدعت سفير طهران وطالبت بتفسير

اتهمت رومانيا، إيران، اليوم الاثنين، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، وأودى بحياة شخصين، أحدهما روماني، كما فعلت "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان نقلته "رويترز": "في ضوء العناصر التي قدّمها شركاؤنا الدوليون، التي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير".

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الإيراني في بوخارست على وجه السرعة.

ولفتت إلى أن رومانيا تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة.

وتعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة، الخميس الماضي.