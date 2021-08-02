النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

استدعت سفير طهران وطالبت بتفسير

اتهمت رومانيا، إيران، اليوم الاثنين، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، وأودى بحياة شخصين، أحدهما روماني، كما فعلت "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان نقلته "رويترز": "في ضوء العناصر التي قدّمها شركاؤنا الدوليون، التي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير".

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الإيراني في بوخارست على وجه السرعة.

ولفتت إلى أن رومانيا تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة.

وتعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة، الخميس الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية
سبق

اتهمت رومانيا، إيران، اليوم الاثنين، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، وأودى بحياة شخصين، أحدهما روماني، كما فعلت "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان نقلته "رويترز": "في ضوء العناصر التي قدّمها شركاؤنا الدوليون، التي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير".

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الإيراني في بوخارست على وجه السرعة.

ولفتت إلى أن رومانيا تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة.

وتعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة، الخميس الماضي.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
03:19 PM

رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

استدعت سفير طهران وطالبت بتفسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
265

اتهمت رومانيا، إيران، اليوم الاثنين، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، وأودى بحياة شخصين، أحدهما روماني، كما فعلت "إسرائيل" والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان نقلته "رويترز": "في ضوء العناصر التي قدّمها شركاؤنا الدوليون، التي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير".

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الإيراني في بوخارست على وجه السرعة.

ولفتت إلى أن رومانيا تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة.

وتعرضت ناقلة النفط ميرسر ستريت، التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيّرة، الخميس الماضي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,349
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,235
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة