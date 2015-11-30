الإعلام السياحي يطرح فرص المستقبل الوظيفي أمام أبناء الوطن

عبر إحدى المنصات المعرفية

كشفت جمعية الإعلام السياحي في أولى برامجها التعريفية عن تأثير الإعلام السياحي في المستقبل عبر منصة "إيراف" المعرفية، وتناول اللقاء مفهوم الإعلام السياحي وتنمية السياحة الذي قدمه خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي متناولاً عدة محاور عن مفهوم الإعلام السياحي واستراتيجياته وأهم الوظائف التي تنتظر شباب وشابات الوطن المرتبطه بالإعلام والسياحة والحديث عن السياحة الوطنية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمشاريع العملاقة التي توفر الفرص الاستثمارية والوظيفية.

وقد كشف اللقاء عن توافر الفرص الإبداعية أمام الشباب السعودي والناتجة عن كم المشروعات السياحية في المملكة في مقابل ندرة الوظائف الحكومية.

وناقش المشاركين أهم المصطلحات السياحية والمزيج التسويقي السياحي وفق آخر نظريات التسويق الحديثة والعناصر الثلاثة التي من خلالها تكتمل منظومة السياحة.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدر قراراً بإنشاء جمعية الإعلام السياحي وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 صفر 1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية متخصصة في الإعلام السياحي بالمملكة العربية السعودية والأولى خليجياً و13 عربياً على مستوى الوطن العربي، و47 عالمياً إوزارة السياحة السعودية.