"بِر يدمة" توزِّع سلالاً غذائية على الأُسر المتضررة من احترازات كورونا

ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها الموارد البشرية بدعم من الصندوق المجتمعي

وزَّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة بمنطقة نجران أمس سلالاً غذائية على الأُسر المحتاجة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية من جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدعم من الصندوق المجتمعي "مجتمع واعٍ".

وزار أمس محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي الجمعية الخيرية للاطلاع على مبادرة "غذاؤنا واحد" التي انطلقت هذا المساء تحت شعار "سوف تصلك"، بدعم من مبادرة الدعم المجتمعي.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية عبيد آل رشيد أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين والمواطنات بالمحافظة ومراكزها من جراء جائحة فيروس كورونا، والتخفيف من هذه الأزمة من خلال توزيع السلال الغذائية عليهم.