النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168046 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة إضافية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2043 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168046 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة إضافية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2043 وفاة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
08:41 AM

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
100

سجّلت كوريا الجنوبية 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168046 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة إضافية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2043 وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,737
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة