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طبيب سعودي يضرب أروع الأمثلة .. قطع مسافة 700 كيلو لمعالجة المرضى تطوعيًّا

نفذ برنامجه بعيادتين بمشاركة أطباء المسالك البولية في مستشفى وادي الدواسر

ضرب الاستشاري السعودي الدكتور "بدر المسيعيد"، أروع الأمثلة بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وصحة الإنسان، وذلك بعد أن استثمر إجازته القصيرة وقطع مسافة لأكثر من ٧٠٠ كيلو، لمعالجة المرضى في محافظة وادي الدواسر.

وتعود تفاصيل القصة، التي بدأها "المسيعيد"، بفكرة وعرض تطوعي للمستشفيات في تخصصه كاستشاري جراحة مسالك بولية ومسالك نساء وصعوبات تبول؛ حيث أعلن عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" عن اختياره ليومين في هذا الشهر، وقد خصصهما للعمل التطوعي، فيما وجدت ترحيبًا من مستشفى وادي الدواسر العام، ممثلاً بتواصل مباشر من مدير المستشفى الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم.

وأضاف "المسيعيد"، أنه نفذ برنامجه التطوعي بعيادتين بمشاركة أطباء المسالك البولية في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام؛ إذ استفاد منه عددٌ كبير من المرضى، مؤكداً أنه لا يستطيع وصف سعادته سوى من حجم التنظيم والترتيب أو الترحيب والكرم الذي وجده من أهالي المحافظة.

ويشغل الدكتور بدر بن ناصر المسيعيد رئاسة قسم المسالك البولية في مدينة الملك فهد الطبية، ورئيس الأطباء السعوديين لصعوبات التبول، زمالة كليفلاند كلينيك من أمريكا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب سعودي يضرب أروع الأمثلة .. قطع مسافة 700 كيلو لمعالجة المرضى تطوعيًّا
سبق

ضرب الاستشاري السعودي الدكتور "بدر المسيعيد"، أروع الأمثلة بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وصحة الإنسان، وذلك بعد أن استثمر إجازته القصيرة وقطع مسافة لأكثر من ٧٠٠ كيلو، لمعالجة المرضى في محافظة وادي الدواسر.

وتعود تفاصيل القصة، التي بدأها "المسيعيد"، بفكرة وعرض تطوعي للمستشفيات في تخصصه كاستشاري جراحة مسالك بولية ومسالك نساء وصعوبات تبول؛ حيث أعلن عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" عن اختياره ليومين في هذا الشهر، وقد خصصهما للعمل التطوعي، فيما وجدت ترحيبًا من مستشفى وادي الدواسر العام، ممثلاً بتواصل مباشر من مدير المستشفى الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم.

وأضاف "المسيعيد"، أنه نفذ برنامجه التطوعي بعيادتين بمشاركة أطباء المسالك البولية في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام؛ إذ استفاد منه عددٌ كبير من المرضى، مؤكداً أنه لا يستطيع وصف سعادته سوى من حجم التنظيم والترتيب أو الترحيب والكرم الذي وجده من أهالي المحافظة.

ويشغل الدكتور بدر بن ناصر المسيعيد رئاسة قسم المسالك البولية في مدينة الملك فهد الطبية، ورئيس الأطباء السعوديين لصعوبات التبول، زمالة كليفلاند كلينيك من أمريكا.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:12 PM

طبيب سعودي يضرب أروع الأمثلة .. قطع مسافة 700 كيلو لمعالجة المرضى تطوعيًّا

نفذ برنامجه بعيادتين بمشاركة أطباء المسالك البولية في مستشفى وادي الدواسر

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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ضرب الاستشاري السعودي الدكتور "بدر المسيعيد"، أروع الأمثلة بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وصحة الإنسان، وذلك بعد أن استثمر إجازته القصيرة وقطع مسافة لأكثر من ٧٠٠ كيلو، لمعالجة المرضى في محافظة وادي الدواسر.

وتعود تفاصيل القصة، التي بدأها "المسيعيد"، بفكرة وعرض تطوعي للمستشفيات في تخصصه كاستشاري جراحة مسالك بولية ومسالك نساء وصعوبات تبول؛ حيث أعلن عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" عن اختياره ليومين في هذا الشهر، وقد خصصهما للعمل التطوعي، فيما وجدت ترحيبًا من مستشفى وادي الدواسر العام، ممثلاً بتواصل مباشر من مدير المستشفى الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم.

وأضاف "المسيعيد"، أنه نفذ برنامجه التطوعي بعيادتين بمشاركة أطباء المسالك البولية في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام؛ إذ استفاد منه عددٌ كبير من المرضى، مؤكداً أنه لا يستطيع وصف سعادته سوى من حجم التنظيم والترتيب أو الترحيب والكرم الذي وجده من أهالي المحافظة.

ويشغل الدكتور بدر بن ناصر المسيعيد رئاسة قسم المسالك البولية في مدينة الملك فهد الطبية، ورئيس الأطباء السعوديين لصعوبات التبول، زمالة كليفلاند كلينيك من أمريكا.

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