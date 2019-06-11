تنبيهات الأرصاد تلف 7 مناطق: تقلبات مناخية تتواصل للمساء

تبدأ الساعة التاسعة وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. والرياض حاضرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات لحالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي المدينة المنورة، أصدرت تنبيهًا من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل: (العيص، والمدينة المنورة، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

كما نبهت مناطق الرياض ونجران ومكة المكرمة وعسير، من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في الرياض: (العاصمة، والدرعية، والدوادمي، ورماح، وعفيف، وتميم، ووادي الدواسر).

كما تشمل في نجران: (بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة)، وتشمل في مكة: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والكامل، والليث، وتربة، وبحرة)، وتشمل في عسير تثليث.

كما نبهت منطقة الباحة من أمطار رعدية وأتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل: (أبها، والحرجة، والمجاردة، وبارق، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، وسراة عبيد، ورجال ألمع، والنماص).

ونبهت منطقة جازان من أمطار رعدية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء، وتشمل: (الطوال، والعارضة، وفيفا، والدائر).