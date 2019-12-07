النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير "البصيري": عملية القتل مشينة وإجرامية.. وخدشت سماحة الإسلام

أكد أن للسعوديين مواقف مشرفة وشجاعة كتب عنها الإعلام الأمريكي

قال السفير السعودي بالفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، إن ما قام به المتهم بجريمة القتل بالنار يوم أمس عملٌ مروِّع، يخدش سماحة الإسلام.

وقال "البصيري": "هذا عمل مشين وإجرامي، لا يعكس أخلاق السعوديين الذين تعلموا سماحة الدين الإسلامي، كما أنه لا يعكس أخلاق رجال الأمن السعوديين من الذين ابتُعثوا لنقل الخبرات للوطن".

وأضاف: "ما وقع مؤلم ومستنكر، استغربته كل شرائح المجتمع السعودي الأصيل. وقد شاهدنا ما ضجت به مواقع التواصل من حملات استنكار وانزعاج لهذا العمل الدموي الذي أودى بحياة الأبرياء والجرحى".

واختتم قائلاً: "لأبنائنا المبتعثين بكل العلوم مواقف ناصعة، خاصة في أمريكا، وقد كتبت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، وسطرت بطولاتهم العظيمة".

سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير "البصيري": عملية القتل مشينة وإجرامية.. وخدشت سماحة الإسلام
سبق

قال السفير السعودي بالفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، إن ما قام به المتهم بجريمة القتل بالنار يوم أمس عملٌ مروِّع، يخدش سماحة الإسلام.

وقال "البصيري": "هذا عمل مشين وإجرامي، لا يعكس أخلاق السعوديين الذين تعلموا سماحة الدين الإسلامي، كما أنه لا يعكس أخلاق رجال الأمن السعوديين من الذين ابتُعثوا لنقل الخبرات للوطن".

وأضاف: "ما وقع مؤلم ومستنكر، استغربته كل شرائح المجتمع السعودي الأصيل. وقد شاهدنا ما ضجت به مواقع التواصل من حملات استنكار وانزعاج لهذا العمل الدموي الذي أودى بحياة الأبرياء والجرحى".

واختتم قائلاً: "لأبنائنا المبتعثين بكل العلوم مواقف ناصعة، خاصة في أمريكا، وقد كتبت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، وسطرت بطولاتهم العظيمة".

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
08:21 PM

السفير "البصيري": عملية القتل مشينة وإجرامية.. وخدشت سماحة الإسلام

أكد أن للسعوديين مواقف مشرفة وشجاعة كتب عنها الإعلام الأمريكي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
825

قال السفير السعودي بالفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، إن ما قام به المتهم بجريمة القتل بالنار يوم أمس عملٌ مروِّع، يخدش سماحة الإسلام.

وقال "البصيري": "هذا عمل مشين وإجرامي، لا يعكس أخلاق السعوديين الذين تعلموا سماحة الدين الإسلامي، كما أنه لا يعكس أخلاق رجال الأمن السعوديين من الذين ابتُعثوا لنقل الخبرات للوطن".

وأضاف: "ما وقع مؤلم ومستنكر، استغربته كل شرائح المجتمع السعودي الأصيل. وقد شاهدنا ما ضجت به مواقع التواصل من حملات استنكار وانزعاج لهذا العمل الدموي الذي أودى بحياة الأبرياء والجرحى".

واختتم قائلاً: "لأبنائنا المبتعثين بكل العلوم مواقف ناصعة، خاصة في أمريكا، وقد كتبت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، وسطرت بطولاتهم العظيمة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,308
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,724

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة