مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8257.67 نقطة

بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 505 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 79.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 471 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، تهامة، عناية، أمانة للتأمين، والباحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنعام القابضة، أميانتيت، بنيان ريت، جرير، وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، كيمانول، أمانة للتأمين، كيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، تهامة، أمانة للتأمين، دار الأركان، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 264.72 نقطة ليقفل عند مستوى 14212.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 578 ألف سهم تقاسمتها 1186 صفقة.