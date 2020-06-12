"الصحة" : 53% من (3921) حالة مؤكدة جديدة لمواطنين و47٪ لغير سعوديين
و34٪ من الحالات للإناث و66٪ ذكور و5% كبار السن و10% أطفال و85%بالغين
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة عن تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (119942) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (38020) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية؛ منها (1820) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1010) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (81029) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (3921) حالة، 53٪ من الحالات تعود لسعوديين و47٪ لغير سعوديين، و34٪ من الحالات للإناث، و66٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 10٪، والبالغين 85٪.
كما بلغ عدد الوفيات (893) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (27324) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1069636) فحصًا.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (7534325) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3555492) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (421948) ألف حالة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة" : 53% من (3921) حالة مؤكدة جديدة لمواطنين و47٪ لغير سعوديين
عبدالله البرقاويسبق2020-06-12
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة عن تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (119942) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (38020) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية؛ منها (1820) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1010) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (81029) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (3921) حالة، 53٪ من الحالات تعود لسعوديين و47٪ لغير سعوديين، و34٪ من الحالات للإناث، و66٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 10٪، والبالغين 85٪.
كما بلغ عدد الوفيات (893) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (27324) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1069636) فحصًا.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (7534325) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3555492) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (421948) ألف حالة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
04:44 PM
"الصحة" : 53% من (3921) حالة مؤكدة جديدة لمواطنين و47٪ لغير سعوديين
و34٪ من الحالات للإناث و66٪ ذكور و5% كبار السن و10% أطفال و85%بالغين
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة عن تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (119942) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (38020) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية؛ منها (1820) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1010) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (81029) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (3921) حالة، 53٪ من الحالات تعود لسعوديين و47٪ لغير سعوديين، و34٪ من الحالات للإناث، و66٪ للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 10٪، والبالغين 85٪.
كما بلغ عدد الوفيات (893) حالة، بإضافة (36) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (27324) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1069636) فحصًا.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (7534325) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3555492) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (421948) ألف حالة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية؛ وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.