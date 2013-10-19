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أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

تنطلق غدًا الأربعاء الـ20 من أكتوبر فعاليات موسم الرياض 2021م، وسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويَيْن المحلي والإقليمي، بحضور جماهيري متنوع، استنفد تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قِبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلاً عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية، هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا؛ إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة؛ إذ يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض من مواقع عدة في المدينة، فضلاً عن حفل الفنان العالمي "بيتبول"، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا "بوليفارد رياض سيتي" و"فيا رياض"، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: "كومبات فيلد"، و"ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"المربع"، و"رياض سفاري"، و"العاذرية"، و"أوايسس الرياض"، و"ذا جروفز"، و"نبض الرياض"، و"قرية زمان"، و"شجرة السلام"، و"خلوها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا
سبق

تنطلق غدًا الأربعاء الـ20 من أكتوبر فعاليات موسم الرياض 2021م، وسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويَيْن المحلي والإقليمي، بحضور جماهيري متنوع، استنفد تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قِبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلاً عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية، هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا؛ إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة؛ إذ يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض من مواقع عدة في المدينة، فضلاً عن حفل الفنان العالمي "بيتبول"، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا "بوليفارد رياض سيتي" و"فيا رياض"، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: "كومبات فيلد"، و"ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"المربع"، و"رياض سفاري"، و"العاذرية"، و"أوايسس الرياض"، و"ذا جروفز"، و"نبض الرياض"، و"قرية زمان"، و"شجرة السلام"، و"خلوها".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:04 PM

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الأربعاء الـ20 من أكتوبر فعاليات موسم الرياض 2021م، وسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويَيْن المحلي والإقليمي، بحضور جماهيري متنوع، استنفد تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قِبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلاً عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

وتبدأ فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية، هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا؛ إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة؛ إذ يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض من مواقع عدة في المدينة، فضلاً عن حفل الفنان العالمي "بيتبول"، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا "بوليفارد رياض سيتي" و"فيا رياض"، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: "كومبات فيلد"، و"ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"المربع"، و"رياض سفاري"، و"العاذرية"، و"أوايسس الرياض"، و"ذا جروفز"، و"نبض الرياض"، و"قرية زمان"، و"شجرة السلام"، و"خلوها".

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