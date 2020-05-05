"سعود الطبية".. جراحة ناجحة لاستخراج سكين استقر برئة مصاب إثر مشاجرة

أجراها فريق طبي في إنجاز جديد للمدينة ممثلة بمركز جراحة الإصابات والحوادث

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة الإصابات والحوادث، إنجازاً طبياً جديداً، حينما أنقذت مصاباً تعرض للطعن واستقرار الجزء المعدني لسكين في الرئة اليسرى.

وأوضحت المدينة على لسان استشاري جراحة الإصابات والمشرف على الحالة الدكتور محمد السناني؛ أنّ أزمة جائحة كورونا لم تثنِ من جاهزية مدينة الملك سعود الطبية في التعامل مع الإصابات النافذة حيث استقبلت مصاباً تعرّض للطعن بسكين إثر مشاجرة؛ ما أدى إلى انكسار مقبض السكين الخشبي واستقرار الجزء المعدني بشكل كامل في الرئة اليسرى.

وأشار الدكتور السناني؛ إلى أنه فور وصول المريض لقسم الطوارئ باشر فريق الإصابات المناوب بإنعاش المريض وإجراء عملية جراحية عاجلة تم من خلالها فتح الصدر واستخراج السكين من الرئة، والتحكم في النزيف الدموي والتسريب الهوائي.

ونوّه بأنه -بفضل من الله- تماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بعد بضعة أيام وهو يتمتع بصحة جيدة، بعد الجراحة التي أجراها فريق جراحي مكوّن من الدكتور: محمد السناني والدكتور سلطان العمري والدكتور رامي الغامدي.

ولفت في سياق آخر إلى أن معدل الإصابات بكورونا انخفض بنسبة 50% بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها قرار حظر التجوّل الجزئي.