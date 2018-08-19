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3 مناطق على موعد مع يوم ماطر وزخات تمتد للتاسعة مساءً

وفق تنبيهات الإنذار المبكر التي تبعتها تحذيرات من "المدني"

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها لهذا اليوم، حيث أصدرت تنبيهات عدة متقدمة لحالات ماطرة تستمر على مدار اليوم بدرجات متفاوتة.

ففي منطقة عسير، صدر تنبيه متقدم لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.

كما أصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وفي سياقٍ متصلٍ، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 مناطق على موعد مع يوم ماطر وزخات تمتد للتاسعة مساءً
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها لهذا اليوم، حيث أصدرت تنبيهات عدة متقدمة لحالات ماطرة تستمر على مدار اليوم بدرجات متفاوتة.

ففي منطقة عسير، صدر تنبيه متقدم لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.

كما أصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وفي سياقٍ متصلٍ، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
11:21 AM

3 مناطق على موعد مع يوم ماطر وزخات تمتد للتاسعة مساءً

وفق تنبيهات الإنذار المبكر التي تبعتها تحذيرات من "المدني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها لهذا اليوم، حيث أصدرت تنبيهات عدة متقدمة لحالات ماطرة تستمر على مدار اليوم بدرجات متفاوتة.

ففي منطقة عسير، صدر تنبيه متقدم لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.

كما أصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وفي سياقٍ متصلٍ، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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