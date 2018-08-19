3 مناطق على موعد مع يوم ماطر وزخات تمتد للتاسعة مساءً

وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.
كما أصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وفي سياقٍ متصلٍ، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول.
وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.
كما أصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وفي سياقٍ متصلٍ، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول.
وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
11:21 AM
3 مناطق على موعد مع يوم ماطر وزخات تمتد للتاسعة مساءً
وفق تنبيهات الإنذار المبكر التي تبعتها تحذيرات من "المدني"
وتوقعت "الأرصاد" أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.
كما أصدرت الهيئة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وفي سياقٍ متصلٍ، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بجريان السيول.
وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.