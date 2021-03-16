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إعادة فتح مطار بغداد بعد "بلاغ كاذب" بوجود قنبلة داخل طائرة إيرانية

السلطات العراقية: لا داعي للقلق والأمن الوطني قام بتفتيش الطائرة

أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الأحد، إعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية، إثر إخلاء طائرة قادمة من إيران بسبب الاشتباه في وجود قنبلة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت السلطات العراقية، أن الطائرة التي كانت قادمة من طهران هبطت في مطار بغداد، في تمام الساعة 3:15، بعد الاشتباه في وجود مواد متفجرة على متنها، وأضافت أنه لا شيء يدعو للخطر.

وذكرت الوزارة أن برج المراقبة التابع للسلطات الإيرانية أبلغ برج المراقبة العراقي بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كان على متنها 136 راكبًا وتم إبلاغ قائد الطائرة قبل دخوله الأجواء العراقية بعشرة كيلومترات.

وقام فريق مكون من جهاز الأمن الوطني والدفاع المدني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة المتفجرات وأمن الطائرات بإخلائها من الركاب والطاقم وتفتيشها ثم بدأت الأجهزة بالكشف عن المتفجرات.

وأكد وزير النقل خلال وجوده في مطار بغداد الدولي أنه تم إعادة حركة الأجواء إلى طبيعتها بعد قيام الأجهزة المعنية بالكشف والتفتيش والتأكد من خلو طائرة الخطوط الجوية العراقية وحقائب المسافرين الموجودة من أي مادة خطرة.

العراق وزارة النقل العراقية مطار بغداد الدولي الملاحة الجوية إخلاء طائرة إيران قنبلة

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إعادة فتح مطار بغداد بعد "بلاغ كاذب" بوجود قنبلة داخل طائرة إيرانية
سبق

أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الأحد، إعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية، إثر إخلاء طائرة قادمة من إيران بسبب الاشتباه في وجود قنبلة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت السلطات العراقية، أن الطائرة التي كانت قادمة من طهران هبطت في مطار بغداد، في تمام الساعة 3:15، بعد الاشتباه في وجود مواد متفجرة على متنها، وأضافت أنه لا شيء يدعو للخطر.

وذكرت الوزارة أن برج المراقبة التابع للسلطات الإيرانية أبلغ برج المراقبة العراقي بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كان على متنها 136 راكبًا وتم إبلاغ قائد الطائرة قبل دخوله الأجواء العراقية بعشرة كيلومترات.

وقام فريق مكون من جهاز الأمن الوطني والدفاع المدني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة المتفجرات وأمن الطائرات بإخلائها من الركاب والطاقم وتفتيشها ثم بدأت الأجهزة بالكشف عن المتفجرات.

وأكد وزير النقل خلال وجوده في مطار بغداد الدولي أنه تم إعادة حركة الأجواء إلى طبيعتها بعد قيام الأجهزة المعنية بالكشف والتفتيش والتأكد من خلو طائرة الخطوط الجوية العراقية وحقائب المسافرين الموجودة من أي مادة خطرة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:23 AM

إعادة فتح مطار بغداد بعد "بلاغ كاذب" بوجود قنبلة داخل طائرة إيرانية

السلطات العراقية: لا داعي للقلق والأمن الوطني قام بتفتيش الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الأحد، إعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية، إثر إخلاء طائرة قادمة من إيران بسبب الاشتباه في وجود قنبلة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ذكرت السلطات العراقية، أن الطائرة التي كانت قادمة من طهران هبطت في مطار بغداد، في تمام الساعة 3:15، بعد الاشتباه في وجود مواد متفجرة على متنها، وأضافت أنه لا شيء يدعو للخطر.

وذكرت الوزارة أن برج المراقبة التابع للسلطات الإيرانية أبلغ برج المراقبة العراقي بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كان على متنها 136 راكبًا وتم إبلاغ قائد الطائرة قبل دخوله الأجواء العراقية بعشرة كيلومترات.

وقام فريق مكون من جهاز الأمن الوطني والدفاع المدني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز مكافحة المتفجرات وأمن الطائرات بإخلائها من الركاب والطاقم وتفتيشها ثم بدأت الأجهزة بالكشف عن المتفجرات.

وأكد وزير النقل خلال وجوده في مطار بغداد الدولي أنه تم إعادة حركة الأجواء إلى طبيعتها بعد قيام الأجهزة المعنية بالكشف والتفتيش والتأكد من خلو طائرة الخطوط الجوية العراقية وحقائب المسافرين الموجودة من أي مادة خطرة.

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