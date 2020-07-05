النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز!

استشهد بقصة امرأة أنجبت 9 وقال: إذا كانت رغبتها فلتتحمّل.. على الأزواج الرفق

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى تنظيم الحمل وتَنْسيقه، موضحاً أن الحمل المتكرّر يرهق صحة المرأة، داعياً في هذا الصدد إلى الرفق بها، فصحة الزوجة وشبابها فائدة لها ولأسرتها وأولادها وزوجها.

وأفتى "المطلق"، في هذا الصدد، بجواز تأخير الحمل وتنظيمه للدراسة أو الوظيفة أو خدمة أمها المريضة، وأنها إن شاء الله مأجورة.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن حكم تأخير الحمل لأجل دراسة أو وظيفة؟ حيث أجاب المطلق: "يستطيع الزوج والزوجة تنسيق الحمل، نفترض أن زوجة لديها دراسة ماجستير أو دكتوراه وحملها قد يتسبّب في تأخيرها وربما يلغون دراستها ويفصلونها! فهل نقول لها احملي ويفصلونك؟! .

وأضاف: "إذا احتاجت المرأة لتأخير الحمل وتنظيمه لدراسة أو وظيفة أو خدمة أمها المريضة في المستشفى أو في غيره، تريد خدمتها وترغب في تأخير الحمل فيجوز ذلك وإن شاء الله لها أجر".

وتابع: "أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب".

ولفت "المطلق" الى أن "الحمل المتكرّر يحرق المرأة المسكينة، فالرفق طيب، شباب المرأة للزوج فلا ترهقونهم بالحمل والإنجاب المتكرر".

وأردف: "أنا أدعو أن الواحد ما يرهق زوجته، واستشهد بقصته مع امرأة أنجبت 9 أبناء، فالتفتّ إلى زوجها وقال له: ارفق بزوجتك دعها تأخذ بعد كل ولادة فرصة سنتين راحة وتحمل في السنة الثالثة، فكان رد الزوج أنها لا تسمع كلامه لرغبتها في الحمل المتكرر والإنجاب".

وأوضح، أنه إذا كانت رغبة الحمل المتكرر من الزوجة، فهذا شأنها وهي تتحمّل التعب والمصاعب، أما إذا كان من الأزواج فأنا أدعوهم إلى أن يرفقوا بزوجاتهم.

وخلص "المطلق"، إلى القول: "ينبغي للناس أن ينسقوا في بيتهم، فصحة المرأة تستفيد منها هي وأولادها وزوجها، والتدبير طيب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز!
سبق

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى تنظيم الحمل وتَنْسيقه، موضحاً أن الحمل المتكرّر يرهق صحة المرأة، داعياً في هذا الصدد إلى الرفق بها، فصحة الزوجة وشبابها فائدة لها ولأسرتها وأولادها وزوجها.

وأفتى "المطلق"، في هذا الصدد، بجواز تأخير الحمل وتنظيمه للدراسة أو الوظيفة أو خدمة أمها المريضة، وأنها إن شاء الله مأجورة.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن حكم تأخير الحمل لأجل دراسة أو وظيفة؟ حيث أجاب المطلق: "يستطيع الزوج والزوجة تنسيق الحمل، نفترض أن زوجة لديها دراسة ماجستير أو دكتوراه وحملها قد يتسبّب في تأخيرها وربما يلغون دراستها ويفصلونها! فهل نقول لها احملي ويفصلونك؟! .

وأضاف: "إذا احتاجت المرأة لتأخير الحمل وتنظيمه لدراسة أو وظيفة أو خدمة أمها المريضة في المستشفى أو في غيره، تريد خدمتها وترغب في تأخير الحمل فيجوز ذلك وإن شاء الله لها أجر".

وتابع: "أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب".

ولفت "المطلق" الى أن "الحمل المتكرّر يحرق المرأة المسكينة، فالرفق طيب، شباب المرأة للزوج فلا ترهقونهم بالحمل والإنجاب المتكرر".

وأردف: "أنا أدعو أن الواحد ما يرهق زوجته، واستشهد بقصته مع امرأة أنجبت 9 أبناء، فالتفتّ إلى زوجها وقال له: ارفق بزوجتك دعها تأخذ بعد كل ولادة فرصة سنتين راحة وتحمل في السنة الثالثة، فكان رد الزوج أنها لا تسمع كلامه لرغبتها في الحمل المتكرر والإنجاب".

وأوضح، أنه إذا كانت رغبة الحمل المتكرر من الزوجة، فهذا شأنها وهي تتحمّل التعب والمصاعب، أما إذا كان من الأزواج فأنا أدعوهم إلى أن يرفقوا بزوجاتهم.

وخلص "المطلق"، إلى القول: "ينبغي للناس أن ينسقوا في بيتهم، فصحة المرأة تستفيد منها هي وأولادها وزوجها، والتدبير طيب".

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:24 PM

يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز!

استشهد بقصة امرأة أنجبت 9 وقال: إذا كانت رغبتها فلتتحمّل.. على الأزواج الرفق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
26,333

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى تنظيم الحمل وتَنْسيقه، موضحاً أن الحمل المتكرّر يرهق صحة المرأة، داعياً في هذا الصدد إلى الرفق بها، فصحة الزوجة وشبابها فائدة لها ولأسرتها وأولادها وزوجها.

وأفتى "المطلق"، في هذا الصدد، بجواز تأخير الحمل وتنظيمه للدراسة أو الوظيفة أو خدمة أمها المريضة، وأنها إن شاء الله مأجورة.

جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن حكم تأخير الحمل لأجل دراسة أو وظيفة؟ حيث أجاب المطلق: "يستطيع الزوج والزوجة تنسيق الحمل، نفترض أن زوجة لديها دراسة ماجستير أو دكتوراه وحملها قد يتسبّب في تأخيرها وربما يلغون دراستها ويفصلونها! فهل نقول لها احملي ويفصلونك؟! .

وأضاف: "إذا احتاجت المرأة لتأخير الحمل وتنظيمه لدراسة أو وظيفة أو خدمة أمها المريضة في المستشفى أو في غيره، تريد خدمتها وترغب في تأخير الحمل فيجوز ذلك وإن شاء الله لها أجر".

وتابع: "أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب".

ولفت "المطلق" الى أن "الحمل المتكرّر يحرق المرأة المسكينة، فالرفق طيب، شباب المرأة للزوج فلا ترهقونهم بالحمل والإنجاب المتكرر".

وأردف: "أنا أدعو أن الواحد ما يرهق زوجته، واستشهد بقصته مع امرأة أنجبت 9 أبناء، فالتفتّ إلى زوجها وقال له: ارفق بزوجتك دعها تأخذ بعد كل ولادة فرصة سنتين راحة وتحمل في السنة الثالثة، فكان رد الزوج أنها لا تسمع كلامه لرغبتها في الحمل المتكرر والإنجاب".

وأوضح، أنه إذا كانت رغبة الحمل المتكرر من الزوجة، فهذا شأنها وهي تتحمّل التعب والمصاعب، أما إذا كان من الأزواج فأنا أدعوهم إلى أن يرفقوا بزوجاتهم.

وخلص "المطلق"، إلى القول: "ينبغي للناس أن ينسقوا في بيتهم، فصحة المرأة تستفيد منها هي وأولادها وزوجها، والتدبير طيب".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,771
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة