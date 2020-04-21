الدارة تنشر وثيقة الملك عبدالعزيز لشراء أسلحة لدعم هذه الدولة

خطاب تكليف بشعار وزارة المالية عمره 80 عاماً ويعود لسنة 1939

على مدى التاريخ أخذت السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على عاتقها دعم جميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث يعد موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لسياسة الدولة منذ عهد المؤسّس.

وفي هذا السياق، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، وثيقة تاريخية تعود لعام 1358هـ، 1939 ميلادية، لخطاب تكليف من الملك عبدالعزيز لشراء أسلحة من ألمانيا لدعم الشعب الفلسطيني.