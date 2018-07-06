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شاهد.. حريق بمطعم في مشروع جبل عمر واختناق حارسيْ أمن و"المدني" يخمده

اشتعلت النيران في المحولات وأُخلِيَ الموجودون احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في مطعم بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: "ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في مطعم بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محولات وتمديدات كهربائية تابعة لوحدة تكييف في سقف أحد المطاعم".

وأضاف: "تمت السيطرة على الحادث وإخماده من قِبَل الفِرَق مع عمل أنظمة السلامة وفرقة الإطفاء الذاتية بالمنشأة؛ وذلك دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، عدا حالتي اختناق بسيطتين لاثنين من حراس أمن الموقع؛ في حين تم إخلاء جميع الموجودين احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ".

واختتم "الشريف" قائلاً: "فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حريق بمطعم في مشروع جبل عمر واختناق حارسيْ أمن و"المدني" يخمده
سبق

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في مطعم بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: "ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في مطعم بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محولات وتمديدات كهربائية تابعة لوحدة تكييف في سقف أحد المطاعم".

وأضاف: "تمت السيطرة على الحادث وإخماده من قِبَل الفِرَق مع عمل أنظمة السلامة وفرقة الإطفاء الذاتية بالمنشأة؛ وذلك دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، عدا حالتي اختناق بسيطتين لاثنين من حراس أمن الموقع؛ في حين تم إخلاء جميع الموجودين احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ".

واختتم "الشريف" قائلاً: "فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
05:36 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:56 PM

شاهد.. حريق بمطعم في مشروع جبل عمر واختناق حارسيْ أمن و"المدني" يخمده

اشتعلت النيران في المحولات وأُخلِيَ الموجودون احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
2,604

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في مطعم بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: "ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في مطعم بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في محولات وتمديدات كهربائية تابعة لوحدة تكييف في سقف أحد المطاعم".

وأضاف: "تمت السيطرة على الحادث وإخماده من قِبَل الفِرَق مع عمل أنظمة السلامة وفرقة الإطفاء الذاتية بالمنشأة؛ وذلك دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، عدا حالتي اختناق بسيطتين لاثنين من حراس أمن الموقع؛ في حين تم إخلاء جميع الموجودين احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ".

واختتم "الشريف" قائلاً: "فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية".

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