النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد

مساحتها 250 ألف متر مربع وتضم سينما وفنادق ومنتجعات ومواقع ترفيهية

قام وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل بزيارة أمانة محافظة الطائف، والوقوف على تلفريك الطائف والقرية المائية وبيت الطائف (أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة)، واطلع على الخطط التطويرية المستقبلية للمشروع، ومن ثم توجّه لمطل الهدا "جبل لبنان"، الذي يعد من أعلى القمم الجبلية بالمحافظة، وقام أيضًا بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد - رحمه الله -، التي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٥٠ ألف متر مربع، وتحتوي على سينما وفنادق ومنتجعات، والعديد من المواقع الترفيهية.

كما اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية ميدانيًّا على سير العمل بمشروع مبنى أمانة الطائف الجديد، الذي يحتوي على العديد من المرافق الخدمية المطورة، ووقف على معرض الأمانة الذي يعرض المنجزات الحالية والخطط المستقبلية.

عقب ذلك التقى الحقيل بعض منسوبي الأمانة لبحث آليات العمل التطويري في القطاع البلدي.

وزارة الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية الطائف أمانة الطائف الهدا جبل لبنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد
سبق

قام وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل بزيارة أمانة محافظة الطائف، والوقوف على تلفريك الطائف والقرية المائية وبيت الطائف (أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة)، واطلع على الخطط التطويرية المستقبلية للمشروع، ومن ثم توجّه لمطل الهدا "جبل لبنان"، الذي يعد من أعلى القمم الجبلية بالمحافظة، وقام أيضًا بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد - رحمه الله -، التي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٥٠ ألف متر مربع، وتحتوي على سينما وفنادق ومنتجعات، والعديد من المواقع الترفيهية.

كما اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية ميدانيًّا على سير العمل بمشروع مبنى أمانة الطائف الجديد، الذي يحتوي على العديد من المرافق الخدمية المطورة، ووقف على معرض الأمانة الذي يعرض المنجزات الحالية والخطط المستقبلية.

عقب ذلك التقى الحقيل بعض منسوبي الأمانة لبحث آليات العمل التطويري في القطاع البلدي.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:27 AM

وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد

مساحتها 250 ألف متر مربع وتضم سينما وفنادق ومنتجعات ومواقع ترفيهية

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
1,349

قام وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل بزيارة أمانة محافظة الطائف، والوقوف على تلفريك الطائف والقرية المائية وبيت الطائف (أحد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة)، واطلع على الخطط التطويرية المستقبلية للمشروع، ومن ثم توجّه لمطل الهدا "جبل لبنان"، الذي يعد من أعلى القمم الجبلية بالمحافظة، وقام أيضًا بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد - رحمه الله -، التي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٥٠ ألف متر مربع، وتحتوي على سينما وفنادق ومنتجعات، والعديد من المواقع الترفيهية.

كما اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية ميدانيًّا على سير العمل بمشروع مبنى أمانة الطائف الجديد، الذي يحتوي على العديد من المرافق الخدمية المطورة، ووقف على معرض الأمانة الذي يعرض المنجزات الحالية والخطط المستقبلية.

عقب ذلك التقى الحقيل بعض منسوبي الأمانة لبحث آليات العمل التطويري في القطاع البلدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,984

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة