أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي. وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة.

تونس تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة وتؤكد وقوفها مع المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-19 أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي.

وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 07:53 PM

اخر تعديل 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 11:11 PM

تونس تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة وتؤكد وقوفها مع المملكة أعلنت تأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها





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أعربت تونس عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي.

وأكد بيان للخارجية التونسية اليوم تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة.