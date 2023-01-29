ونتج من عملية التمشيط التي نفَّذتها الجهات الأمنية بمشاركة مواطنين القبض على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قرب منزل المواطن، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة الواقعة وتفاصيلها.

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -ممثلة بمحافظة فيفاء- اليوم الاثنين التحقيق في تعرُّض منزل مواطن لإطلاق ناري. فيما بدأت الجهات الأمنية تحرياتها المباشرة عن مصدر إطلاق النيران، وبدأت تمشيط المواقع المجاورة لمنزل المواطن.

الجهات الأمنية تحقِّق في تعرُّض منزل مواطن لرمي ناري في فيفاء.. ولا إصابات محمد المواسي سبق 2019-01-29 فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -ممثلة بمحافظة فيفاء- اليوم الاثنين التحقيق في تعرُّض منزل مواطن لإطلاق ناري. فيما بدأت الجهات الأمنية تحرياتها المباشرة عن مصدر إطلاق النيران، وبدأت تمشيط المواقع المجاورة لمنزل المواطن. ونتج من عملية التمشيط التي نفَّذتها الجهات الأمنية بمشاركة مواطنين القبض على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قرب منزل المواطن، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة الواقعة وتفاصيلها.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 10:06 PM

الجهات الأمنية تحقِّق في تعرُّض منزل مواطن لرمي ناري في فيفاء.. ولا إصابات قبضت على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قُرب منزل المواطن





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فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -ممثلة بمحافظة فيفاء- اليوم الاثنين التحقيق في تعرُّض منزل مواطن لإطلاق ناري. فيما بدأت الجهات الأمنية تحرياتها المباشرة عن مصدر إطلاق النيران، وبدأت تمشيط المواقع المجاورة لمنزل المواطن.

ونتج من عملية التمشيط التي نفَّذتها الجهات الأمنية بمشاركة مواطنين القبض على مجموعة من الأفارقة المخالفين في مواقع قرب منزل المواطن، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة الواقعة وتفاصيلها.