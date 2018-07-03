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لاعبو المنتخب الياباني يذهلون العالم بعد الخروج المرّ.. نظفوا غرفة الملابس وتركوا رسالة شكر

لفتة حظيت بتقدير كبير في مختلف أنحاء العالم

لم تمنع مشاعر المرارة التي سيطرت على المنتخب الياباني بعد خروجه من المونديال على يد بلجيكا في الوقت القاتل، من إسداء التحية بطريقة خاصة إلى البلد المضيف، قبل مغادرة روسيا إلى اليابان.

فقد كان من اللافت قيام لاعبي المنتخب الياباني بتنظيف غرفة الملابس بشكل كامل عقب المباراة، وقبل مغادرتهم إلى الفندق الذي يقيمون فيه، إذ بدت الغرفة وكأنها لم تستخدم من قبل.

ولم يكتف لاعبو المنتخب الياباني بذلك، بل ثبتوا لوحة كرتونية صغيرة على منضدة وسط الغرفة، وقد كتب عليها بالروسية "شكرًا" (سباسيبا)، في لفتة تقدير واحترام إلى روسيا التي تستضيف البطولة.

وحظيت اللفتة اليابانية بتقدير كبير من مشجعي كرة القدم وغيرهم في مختلف أنحاء العالم، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني على نطاق واسع.

وأظهر المشجعون اليابانيون كماً كبيراً من التهذيب والتحضر خلال المونديال، إذ كانوا عقب كل مباراة لمنتخبهم ينظفون مقاعد المدرجات التي يستخدمونها، ويزيلون أي قمامة قبل مغادرة الملعب، وهي ممارسة نادرًا ما تُرى في أوروبا.

وحقق المنتخب البلجيكي انتصارًا مثيرًا على نظيره الياباني بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين، الاثنين، ضمن مباريات الدور السادس عشر من مونديال روسيا.

وسجل اللاعب البلجيكي ناصر الشاذلي الهدف الثالث لبلجيكا قبل 20 ثانية من نهاية الوقت الإضافي للمباراة.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو المنتخب الياباني يذهلون العالم بعد الخروج المرّ.. نظفوا غرفة الملابس وتركوا رسالة شكر
سبق

لم تمنع مشاعر المرارة التي سيطرت على المنتخب الياباني بعد خروجه من المونديال على يد بلجيكا في الوقت القاتل، من إسداء التحية بطريقة خاصة إلى البلد المضيف، قبل مغادرة روسيا إلى اليابان.

فقد كان من اللافت قيام لاعبي المنتخب الياباني بتنظيف غرفة الملابس بشكل كامل عقب المباراة، وقبل مغادرتهم إلى الفندق الذي يقيمون فيه، إذ بدت الغرفة وكأنها لم تستخدم من قبل.

ولم يكتف لاعبو المنتخب الياباني بذلك، بل ثبتوا لوحة كرتونية صغيرة على منضدة وسط الغرفة، وقد كتب عليها بالروسية "شكرًا" (سباسيبا)، في لفتة تقدير واحترام إلى روسيا التي تستضيف البطولة.

وحظيت اللفتة اليابانية بتقدير كبير من مشجعي كرة القدم وغيرهم في مختلف أنحاء العالم، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني على نطاق واسع.

وأظهر المشجعون اليابانيون كماً كبيراً من التهذيب والتحضر خلال المونديال، إذ كانوا عقب كل مباراة لمنتخبهم ينظفون مقاعد المدرجات التي يستخدمونها، ويزيلون أي قمامة قبل مغادرة الملعب، وهي ممارسة نادرًا ما تُرى في أوروبا.

وحقق المنتخب البلجيكي انتصارًا مثيرًا على نظيره الياباني بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين، الاثنين، ضمن مباريات الدور السادس عشر من مونديال روسيا.

وسجل اللاعب البلجيكي ناصر الشاذلي الهدف الثالث لبلجيكا قبل 20 ثانية من نهاية الوقت الإضافي للمباراة.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:23 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:44 PM

لاعبو المنتخب الياباني يذهلون العالم بعد الخروج المرّ.. نظفوا غرفة الملابس وتركوا رسالة شكر

لفتة حظيت بتقدير كبير في مختلف أنحاء العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
12,959

لم تمنع مشاعر المرارة التي سيطرت على المنتخب الياباني بعد خروجه من المونديال على يد بلجيكا في الوقت القاتل، من إسداء التحية بطريقة خاصة إلى البلد المضيف، قبل مغادرة روسيا إلى اليابان.

فقد كان من اللافت قيام لاعبي المنتخب الياباني بتنظيف غرفة الملابس بشكل كامل عقب المباراة، وقبل مغادرتهم إلى الفندق الذي يقيمون فيه، إذ بدت الغرفة وكأنها لم تستخدم من قبل.

ولم يكتف لاعبو المنتخب الياباني بذلك، بل ثبتوا لوحة كرتونية صغيرة على منضدة وسط الغرفة، وقد كتب عليها بالروسية "شكرًا" (سباسيبا)، في لفتة تقدير واحترام إلى روسيا التي تستضيف البطولة.

وحظيت اللفتة اليابانية بتقدير كبير من مشجعي كرة القدم وغيرهم في مختلف أنحاء العالم، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني على نطاق واسع.

وأظهر المشجعون اليابانيون كماً كبيراً من التهذيب والتحضر خلال المونديال، إذ كانوا عقب كل مباراة لمنتخبهم ينظفون مقاعد المدرجات التي يستخدمونها، ويزيلون أي قمامة قبل مغادرة الملعب، وهي ممارسة نادرًا ما تُرى في أوروبا.

وحقق المنتخب البلجيكي انتصارًا مثيرًا على نظيره الياباني بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين، الاثنين، ضمن مباريات الدور السادس عشر من مونديال روسيا.

وسجل اللاعب البلجيكي ناصر الشاذلي الهدف الثالث لبلجيكا قبل 20 ثانية من نهاية الوقت الإضافي للمباراة.

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