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"يونهاب": ولي العهد يلتقي الشركات الكورية ويبحث سبل التعاون معها وفق "رؤية 2030"

قالت: محمد بن سلمان ورئيس كوريا سيحضران توقيع مذكرات التفاهم وسيناقشان سُبل التعاون

يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن؛ صباح اليوم الأربعاء، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت: يقوم ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تستمر يومين استجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس مون.

وتعد هذه أول زيارة لولي عهد سعودي لكوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بزيارة البلاد.

ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء: تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزوّد الأول للنفط الخام للبلاد.

وأضافت: من المتوقع أن يعقد الرئيس مون وسمو الأمير محمد الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء محادثات صباح اليوم في المكتب الرئاسي ويحضران حفل توقيع على مذكرات تفاهم، ومأدبة الغداء في القصر الرئاسي.

وسيشارك في المأدبة قادة الدوائر الاقتصادية على رأسهم نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ونائب رئيس مجموعة هيونداي للسيارات جونغ وي-سون، ورئيس مجموعة إس كي تشوي تيه-وون ورئيس مجموعة إل جي كو غوانغ-مو.

وتابعت :من المتوقع أن ولي العهد سيناقش أثناء الزيارة مع الشركات الكورية الجنوبية سبل التعاون فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 التي تنطوي على تنمية وتنويع الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يتقاسم الرئيس مون؛ والأمير محمد؛ تقييماتهما حول تطورات العلاقات الثنائية ويناقشان آفاق التعاون المستقبلي؛ فضلاً عن سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يونهاب": ولي العهد يلتقي الشركات الكورية ويبحث سبل التعاون معها وفق "رؤية 2030"
سبق

يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن؛ صباح اليوم الأربعاء، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت: يقوم ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تستمر يومين استجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس مون.

وتعد هذه أول زيارة لولي عهد سعودي لكوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بزيارة البلاد.

ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء: تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزوّد الأول للنفط الخام للبلاد.

وأضافت: من المتوقع أن يعقد الرئيس مون وسمو الأمير محمد الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء محادثات صباح اليوم في المكتب الرئاسي ويحضران حفل توقيع على مذكرات تفاهم، ومأدبة الغداء في القصر الرئاسي.

وسيشارك في المأدبة قادة الدوائر الاقتصادية على رأسهم نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ونائب رئيس مجموعة هيونداي للسيارات جونغ وي-سون، ورئيس مجموعة إس كي تشوي تيه-وون ورئيس مجموعة إل جي كو غوانغ-مو.

وتابعت :من المتوقع أن ولي العهد سيناقش أثناء الزيارة مع الشركات الكورية الجنوبية سبل التعاون فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 التي تنطوي على تنمية وتنويع الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يتقاسم الرئيس مون؛ والأمير محمد؛ تقييماتهما حول تطورات العلاقات الثنائية ويناقشان آفاق التعاون المستقبلي؛ فضلاً عن سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:18 AM

"يونهاب": ولي العهد يلتقي الشركات الكورية ويبحث سبل التعاون معها وفق "رؤية 2030"

قالت: محمد بن سلمان ورئيس كوريا سيحضران توقيع مذكرات التفاهم وسيناقشان سُبل التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,991

يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن؛ صباح اليوم الأربعاء، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت: يقوم ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تستمر يومين استجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس مون.

وتعد هذه أول زيارة لولي عهد سعودي لكوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بزيارة البلاد.

ووفق ما نقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء: تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزوّد الأول للنفط الخام للبلاد.

وأضافت: من المتوقع أن يعقد الرئيس مون وسمو الأمير محمد الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء محادثات صباح اليوم في المكتب الرئاسي ويحضران حفل توقيع على مذكرات تفاهم، ومأدبة الغداء في القصر الرئاسي.

وسيشارك في المأدبة قادة الدوائر الاقتصادية على رأسهم نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ونائب رئيس مجموعة هيونداي للسيارات جونغ وي-سون، ورئيس مجموعة إس كي تشوي تيه-وون ورئيس مجموعة إل جي كو غوانغ-مو.

وتابعت :من المتوقع أن ولي العهد سيناقش أثناء الزيارة مع الشركات الكورية الجنوبية سبل التعاون فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 التي تنطوي على تنمية وتنويع الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يتقاسم الرئيس مون؛ والأمير محمد؛ تقييماتهما حول تطورات العلاقات الثنائية ويناقشان آفاق التعاون المستقبلي؛ فضلاً عن سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين لتشمل قطاعات صناعية جديدة من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الصديقة للبيئة والصحة.

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