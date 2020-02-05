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مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان للتعاون في مجال الفضاء

تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون بالأقمار الصناعية

وقّعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرةَ تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن الجانب اليوناني نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس خلال لقائهما بالرياض أمس، بحضور السفير اليوناني لدى المملكة ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.

وعقب التوقيع أعرَبَ نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلّعه لأن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء؛ بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.

من جانبه، أكد "آل الشيخ" أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء؛ فضلًا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المملكة العربية السعودية اليونان الأقمار الصناعية الهيئة السعودية للفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان للتعاون في مجال الفضاء
سبق

وقّعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرةَ تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن الجانب اليوناني نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس خلال لقائهما بالرياض أمس، بحضور السفير اليوناني لدى المملكة ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.

وعقب التوقيع أعرَبَ نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلّعه لأن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء؛ بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.

من جانبه، أكد "آل الشيخ" أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء؛ فضلًا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
10:18 AM

مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان للتعاون في مجال الفضاء

تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون بالأقمار الصناعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المملكة وجمهورية اليونان مذكرةَ تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها.

ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، وعن الجانب اليوناني نائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس خلال لقائهما بالرياض أمس، بحضور السفير اليوناني لدى المملكة ورئيس فريق العلاقات الدولية بالهيئة.

وعقب التوقيع أعرَبَ نائب وزير الخارجية اليوناني عن تطلّعه لأن تسهم المذكرة في تعزيز التعاون بين بلاده والمملكة في مجالات الفضاء؛ بما يعود على البلدين بالمنفعة وتوسيع آفاق هذا التعاون.

من جانبه، أكد "آل الشيخ" أن المذكرة تأتي في إطار توسيع الهيئة لعلاقات التعاون في مجال الفضاء بعد أن استكملت هياكلها التنظيمية واعتماد مجلس إدارتها من مجلس الوزراء؛ فضلًا عن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تتهيأ الهيئة لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها بما يعزز جهود المملكة في صناعة واقتصاد الفضاء، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة.

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