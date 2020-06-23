"الصيف والسفر".. "كفاءة" يدعو إلى الصيانة الدورية وتقليل الأمتعة

كلما زاد وزن السيارة زاد الاستهلاك

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين إلى عمل موازنة إطارات المركبات بشكل دوري، من خلال ما يسمى بـ"وزن الأذرعة"؛ مشددًا على أن الاهتمام به يقلّل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.



وتتجدد التنبيهات على الصيانة الدورية وتقليل الأمتعة مع بداية فصل الصيف والسفر بين المناطق؛ حيث تساهم زيادة الوزن في زيادة استهلاك الوقود.



وأوضح المركز أن "فحص السيارة بشكل دوري كل عام على الأقل، أو من 15 ألفًا إلى 20 ألف كيلومتر، لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، يضمن عدم وجود انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحوافّ، وهو ما يعزز الجودة العالية في تشغيل الإطارات"، مبينًا أن "شراء الإطارات المناسبة ذات الجودة العالية، سواء من ناحية المقاسات أو الصناعة، يخفّف من الضغط على السيارة، ويزيد من كفاءتها التشغيلية، وبالتالي يقلّل من استهلاك الوقود".



وقال: "إن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة -أي غير متوازية- يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدّي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى؛ مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة. كما أن ذلك الاحتكاك يعجّل من تلف مداس "دعسة" الإطار ويقلل من عمره".



وأضاف المركز: "الاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، أمر مهم جدًّا، لمعرفة جودة كل إطار، ومن ثم يستطيع المستهلك شراء الأنواع الممتازة، وتجنب الأنواع السيئة".



وتابع: "البطاقة تلصق في مكان بارز على "دعسة" الإطار، ويجب الاطلاع عليها قبل الشروع في الشراء، ويفضل التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق "تأكد"، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار؛ تجنبًا لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.



وبيّن أنه يمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل برنامج "تأكد" الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.