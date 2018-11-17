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"مكافحة التبغ" بجدة ترصد إعلانات تقديم المعسل والشيشة بأسعار تشجيعية لطلاب وطالبات المدارس

خلال جولات قامت بها.. وهددت بفرض غرامات مالية

رصدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة خلال جولاتها إعلانات على مداخل بعض المقاهي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن عروض لوجبات غذائية متضمنة تقديم المعسلات والشيش بأسعار تشجيعية مخفضة، إضافة إلى تقديمها لطلاب وطالبات المدارس. وهو نشاط مخالف لنظام مكافحة التدخين.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بالدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي نوع من أنواع التبغ داخل منافذ البيع في المواقع كافة تصل إلى ٥٠٠٠ ريال، مع تصحيح الوضع فورًا، إضافة إلى فرض غرامة ٢٠ ألف ريال في حالة ضبط معسلات مخلوطة أو معاد تصنيعها.

كما ضبطت اللجنة الكثير من المخالفات التي تخالف نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية. وتهدف تلك الجولات إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين، خاصة عند صغار السن.

يأتي ذلك ضمن الجولات التي تنفذها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة لضبط وتحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين على منافذ البيع والمقاهي.

وأكدت اللجنة مواصلة جولاتها على منافذ البيع والمقاهي للوصول إلى الغاية التي تصبو إليها، وهي الحد من انتشار التبغ ومشتقاته.

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"مكافحة التبغ" بجدة ترصد إعلانات تقديم المعسل والشيشة بأسعار تشجيعية لطلاب وطالبات المدارس
سبق

رصدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة خلال جولاتها إعلانات على مداخل بعض المقاهي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن عروض لوجبات غذائية متضمنة تقديم المعسلات والشيش بأسعار تشجيعية مخفضة، إضافة إلى تقديمها لطلاب وطالبات المدارس. وهو نشاط مخالف لنظام مكافحة التدخين.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بالدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي نوع من أنواع التبغ داخل منافذ البيع في المواقع كافة تصل إلى ٥٠٠٠ ريال، مع تصحيح الوضع فورًا، إضافة إلى فرض غرامة ٢٠ ألف ريال في حالة ضبط معسلات مخلوطة أو معاد تصنيعها.

كما ضبطت اللجنة الكثير من المخالفات التي تخالف نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية. وتهدف تلك الجولات إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين، خاصة عند صغار السن.

يأتي ذلك ضمن الجولات التي تنفذها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة لضبط وتحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين على منافذ البيع والمقاهي.

وأكدت اللجنة مواصلة جولاتها على منافذ البيع والمقاهي للوصول إلى الغاية التي تصبو إليها، وهي الحد من انتشار التبغ ومشتقاته.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
10:10 PM

"مكافحة التبغ" بجدة ترصد إعلانات تقديم المعسل والشيشة بأسعار تشجيعية لطلاب وطالبات المدارس

خلال جولات قامت بها.. وهددت بفرض غرامات مالية

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عبدالله الراجحي - جدة
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رصدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة خلال جولاتها إعلانات على مداخل بعض المقاهي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن عروض لوجبات غذائية متضمنة تقديم المعسلات والشيش بأسعار تشجيعية مخفضة، إضافة إلى تقديمها لطلاب وطالبات المدارس. وهو نشاط مخالف لنظام مكافحة التدخين.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بالدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي نوع من أنواع التبغ داخل منافذ البيع في المواقع كافة تصل إلى ٥٠٠٠ ريال، مع تصحيح الوضع فورًا، إضافة إلى فرض غرامة ٢٠ ألف ريال في حالة ضبط معسلات مخلوطة أو معاد تصنيعها.

كما ضبطت اللجنة الكثير من المخالفات التي تخالف نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية. وتهدف تلك الجولات إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين، خاصة عند صغار السن.

يأتي ذلك ضمن الجولات التي تنفذها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة لضبط وتحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين على منافذ البيع والمقاهي.

وأكدت اللجنة مواصلة جولاتها على منافذ البيع والمقاهي للوصول إلى الغاية التي تصبو إليها، وهي الحد من انتشار التبغ ومشتقاته.

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