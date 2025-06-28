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قادة مجموعة الـ20.. يحذرون من خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي

شينزو آبي: "التجارة والتوترات الجيوسياسية تزداد حدة".. أشعر بالقلق

عبّر قادة مجموعة العشرين من الاقتصاديات الكبرى عن خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التجارة والتوترات الجيوسياسية.


ووفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية: قال رئيس الوزراء شينزو آبي لزعماء مجموعة العشرين الآخرين في بداية الجلسة اليوم: "التجارة والتوترات الجيوسياسية تزداد حدة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الهبوط.

وقال آبي: "أريد أن تشارك مجموعة العشرين العزم على تحقيق النمو من خلال استخدام جميع أدوات السياسة". "يجب أن نرسل رسالة قوية".

وأضاف: "أشعر بقلق عميق" إزاء الوضع التجاري العالمي الحالي، وإن الإجراءات التقييدية لن تفيد أي بلد.

وكانت قد بأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.


وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.


وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قادة مجموعة الـ20.. يحذرون من خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي
سبق

عبّر قادة مجموعة العشرين من الاقتصاديات الكبرى عن خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التجارة والتوترات الجيوسياسية.


ووفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية: قال رئيس الوزراء شينزو آبي لزعماء مجموعة العشرين الآخرين في بداية الجلسة اليوم: "التجارة والتوترات الجيوسياسية تزداد حدة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الهبوط.

وقال آبي: "أريد أن تشارك مجموعة العشرين العزم على تحقيق النمو من خلال استخدام جميع أدوات السياسة". "يجب أن نرسل رسالة قوية".

وأضاف: "أشعر بقلق عميق" إزاء الوضع التجاري العالمي الحالي، وإن الإجراءات التقييدية لن تفيد أي بلد.

وكانت قد بأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.


وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.


وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:02 AM

قادة مجموعة الـ20.. يحذرون من خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي

شينزو آبي: "التجارة والتوترات الجيوسياسية تزداد حدة".. أشعر بالقلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر قادة مجموعة العشرين من الاقتصاديات الكبرى عن خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التجارة والتوترات الجيوسياسية.


ووفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية: قال رئيس الوزراء شينزو آبي لزعماء مجموعة العشرين الآخرين في بداية الجلسة اليوم: "التجارة والتوترات الجيوسياسية تزداد حدة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر الهبوط.

وقال آبي: "أريد أن تشارك مجموعة العشرين العزم على تحقيق النمو من خلال استخدام جميع أدوات السياسة". "يجب أن نرسل رسالة قوية".

وأضاف: "أشعر بقلق عميق" إزاء الوضع التجاري العالمي الحالي، وإن الإجراءات التقييدية لن تفيد أي بلد.

وكانت قد بأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.


وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.


وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.

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