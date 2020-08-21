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صفعة جديدة للمهربين.. 700 حزمة قات في قبضة دوريات "عثوان" بـ"الداير"

بعد الاشتباه بسيارة "شاص" وتوقيفها

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة "الداير" الحدودية بمنطقة جازان، جهودها في إحباط عمليات التهريب في المحافظة.

وتمكّنت دوريات مركز "عثوان" أثناء قيامها أمس بعملها الميداني المعتاد، من إحباط عملية تهريب أكثر من 700 حزمة من القات؛ حيث كانت تقوم دوريات المركز بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة بمهامها الميدانية، واشتبهت بسيارة من نوع شاص، وعند استيقافها اتضح أن بها كمية كبيرة من القات، كان سائقها يحاول تهريبها.

وأكد رئيس مركز عثوان، إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة؛ أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه حفظهما الله، وبمتابعة محافظ "الداير" نايف بن ناصر بن لبدة.

وأشار "أبو ملحة" إلى أن دوريات مركز "عثوان" تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، داعياً أفراد الدوريات لمضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.

وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة "الداير"، ممثلة في دوريات الإمارة ومساندة قوة الأفواج الأمنية؛ قد أطاحت بأحد مروّجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها؛ حيث قُبض عليه متلبسًا وبحوزته سلاح وأعيرة نارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صفعة جديدة للمهربين.. 700 حزمة قات في قبضة دوريات "عثوان" بـ"الداير"
سبق

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة "الداير" الحدودية بمنطقة جازان، جهودها في إحباط عمليات التهريب في المحافظة.

وتمكّنت دوريات مركز "عثوان" أثناء قيامها أمس بعملها الميداني المعتاد، من إحباط عملية تهريب أكثر من 700 حزمة من القات؛ حيث كانت تقوم دوريات المركز بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة بمهامها الميدانية، واشتبهت بسيارة من نوع شاص، وعند استيقافها اتضح أن بها كمية كبيرة من القات، كان سائقها يحاول تهريبها.

وأكد رئيس مركز عثوان، إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة؛ أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه حفظهما الله، وبمتابعة محافظ "الداير" نايف بن ناصر بن لبدة.

وأشار "أبو ملحة" إلى أن دوريات مركز "عثوان" تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، داعياً أفراد الدوريات لمضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.

وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة "الداير"، ممثلة في دوريات الإمارة ومساندة قوة الأفواج الأمنية؛ قد أطاحت بأحد مروّجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها؛ حيث قُبض عليه متلبسًا وبحوزته سلاح وأعيرة نارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
04:47 PM

صفعة جديدة للمهربين.. 700 حزمة قات في قبضة دوريات "عثوان" بـ"الداير"

بعد الاشتباه بسيارة "شاص" وتوقيفها

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة "الداير" الحدودية بمنطقة جازان، جهودها في إحباط عمليات التهريب في المحافظة.

وتمكّنت دوريات مركز "عثوان" أثناء قيامها أمس بعملها الميداني المعتاد، من إحباط عملية تهريب أكثر من 700 حزمة من القات؛ حيث كانت تقوم دوريات المركز بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة بمهامها الميدانية، واشتبهت بسيارة من نوع شاص، وعند استيقافها اتضح أن بها كمية كبيرة من القات، كان سائقها يحاول تهريبها.

وأكد رئيس مركز عثوان، إبراهيم بن عبدالله أبو ملحة؛ أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه حفظهما الله، وبمتابعة محافظ "الداير" نايف بن ناصر بن لبدة.

وأشار "أبو ملحة" إلى أن دوريات مركز "عثوان" تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، داعياً أفراد الدوريات لمضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه.

وكانت اللجنة الأمنية المشتركة بمحافظة "الداير"، ممثلة في دوريات الإمارة ومساندة قوة الأفواج الأمنية؛ قد أطاحت بأحد مروّجي المخدرات المخالفين لنظام الإقامة، والذي امتهن تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها؛ حيث قُبض عليه متلبسًا وبحوزته سلاح وأعيرة نارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

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