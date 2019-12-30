نادي الصم بالشرقية يطلق مهرجان الشتاء لأصحاب الهمم العالية

يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية في الأول من جمادى الآخرة مهرجان الشتاء الموجه للصم وضعاف السمع، وذلك بمقر النادي بمدينة الدمام .

و يهدف المهرجان إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع وإعطاء مساحة كافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة والاستفادة من مرافق النادي بما يخدم البرامج والفعاليات التي تتنوع في مضمونها، منها الثقافي والاجتماعي والرياضي ومسرحيات ترفيهية إلى جانب إقامة مباراة خاصة مع قدامى اللاعبين بالمنطقة الشرقية .

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن محور النهوض بمقومات تطوير منظومة عمل النادي في مختلف البرامج والألعاب تكمن في صناعة برامج مبتكرة تلامس اهتمام الصم وتلبي رغباتهم وجعل النادي يمثل لديهم محورًا يسهم في رفع كفاءة الأداء وينمي مواهبهم وقدراتهم.

وأضاف الباحص بأن المسؤولية عليهم كأعضاء مجلس الإدارة بالنادي أصبحت مضاعفة، وذلك بأن يبقى الفيصل في الأمر هو منهجية الدور المطلوب منهم في إدارة عمل النادي بما يعود بالنفع على الصم والرياضة السعودية وتطوير منهجياتها التنموية، حيث أولت قيادتنا الرشيدة -أيدها الله - جُلّ اهتمامها وعنايتها بهؤلاء الشباب وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم الجسمية والعقلية – .

وأشار إلى أن النادي سينطلق في برامجه النوعية التي يعمل عليها وينفذها برؤية 2030 الوطنية والتي تنقل المملكة إلى مصافي الدول في مختلف المجالات.