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"الأهلي" يفتقد لخدمات "دجانيني".. نظراً لمغادرته إلى دبي

الحجر الصحي ينتظره لمدة 14 يوماً

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي دجانيني تفاريس عن مشاركة فريقه في مباراته المقبلة -الدورية- أمام التعاون؛ نظراً لمغادرته السعودية والتوجه إلى دبي، وبالتالي فإنه في حال عودته سيخضع اللاعب للحجر الصحي لمدة 14 يوماً؛ للتأكد من سلامته من مرض فيروس "كورونا"، قبل الانخراط في تشكيلة الفريق.

الجدير بالذكر أن الداخلية السعودية حذرت سابقاً المواطنين والمقيمين من السفر لعدد من الدول، ومن بينها الإمارات "مؤقتاً".

دجانيني تفاريس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يفتقد لخدمات "دجانيني".. نظراً لمغادرته إلى دبي
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي دجانيني تفاريس عن مشاركة فريقه في مباراته المقبلة -الدورية- أمام التعاون؛ نظراً لمغادرته السعودية والتوجه إلى دبي، وبالتالي فإنه في حال عودته سيخضع اللاعب للحجر الصحي لمدة 14 يوماً؛ للتأكد من سلامته من مرض فيروس "كورونا"، قبل الانخراط في تشكيلة الفريق.

الجدير بالذكر أن الداخلية السعودية حذرت سابقاً المواطنين والمقيمين من السفر لعدد من الدول، ومن بينها الإمارات "مؤقتاً".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:31 PM

"الأهلي" يفتقد لخدمات "دجانيني".. نظراً لمغادرته إلى دبي

الحجر الصحي ينتظره لمدة 14 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي دجانيني تفاريس عن مشاركة فريقه في مباراته المقبلة -الدورية- أمام التعاون؛ نظراً لمغادرته السعودية والتوجه إلى دبي، وبالتالي فإنه في حال عودته سيخضع اللاعب للحجر الصحي لمدة 14 يوماً؛ للتأكد من سلامته من مرض فيروس "كورونا"، قبل الانخراط في تشكيلة الفريق.

الجدير بالذكر أن الداخلية السعودية حذرت سابقاً المواطنين والمقيمين من السفر لعدد من الدول، ومن بينها الإمارات "مؤقتاً".

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