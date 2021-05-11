النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

خالد بن سلمان: ستبقى المملكة إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب

قال: بحثت اللقاءاتُ آفاقَ التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال زيارة العراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال زيارتي للعراق الشقيق، تشرفتُ بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- لرئيس الجمهورية برهم صالح، وتمنياتهما له والشعب العراقي بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت معه العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

وتابع: كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري؛ حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا، وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد بن سلمان: ستبقى المملكة إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال زيارة العراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال زيارتي للعراق الشقيق، تشرفتُ بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- لرئيس الجمهورية برهم صالح، وتمنياتهما له والشعب العراقي بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت معه العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

وتابع: كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري؛ حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا، وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
09:01 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:26 PM

خالد بن سلمان: ستبقى المملكة إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب

قال: بحثت اللقاءاتُ آفاقَ التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,983

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال زيارة العراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال زيارتي للعراق الشقيق، تشرفتُ بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- لرئيس الجمهورية برهم صالح، وتمنياتهما له والشعب العراقي بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت معه العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

وتابع: كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري؛ حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا، وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,737
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,481
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,152
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,999

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة