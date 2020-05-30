غرامة 1000 ريال لمن يخالف الإجراءات الوقائية عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38

بهدف فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية لمحاصرة كورونا

أكد بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، عن مصدر مسؤول والذي جاء إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، ومشفوعها جدول تصنيف المخالف بأنه تم اعتماد مخالفة ألف ريال لمن يخالف الإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وأيضًا عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

وتفصيلاً، قال المصد المسؤول إنه "تم تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بـ(1000) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات".



وبيّن المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.