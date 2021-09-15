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تعليم سراة عبيدة يبحث الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني

"الفالح" يؤكّد أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية بالشكل المميز‫

ترأّس مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، تركي بن أحمد الفالح، اليوم، اجتماعًا لبحث الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني السعودي 91.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، وأعضاء وعضوات اللّجان المُكلفة.

وأكد "الفالح" خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع، أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة بالشكل المميز، وتفعيل المنصّات التعليمية، خصوصًا أن هذه المرحلة تُعتبر استثنائية.

وقال: سيكون الاحتفال في عدد من المدارس "عن بُعد"، وعبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد بما تملكه إدارة تعليم سراة عبيدة، من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقّه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتُحقق الانتماء الوطني وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيدًا على منطلقات رؤية المملكة 2030م.

وشدّد "الفالح" على أهمية نشر وتعميق وترسيخ الانتماء والتلاحم الوطني واستنهاض دور المعلمين والمعلمات في المحافظة على قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته العظماء.

واستعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بهذه المُناسبة، التي ستنفذ بجميع المدارس "بنين وبنات"، وعلى مسرح إدارة التعليم.

وناقش أساليب التنفيذ وطرق العرض المتاحة في ظل هذه الظروف، وبما يحقق الجودة والتميز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم سراة عبيدة يبحث الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني
سبق

ترأّس مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، تركي بن أحمد الفالح، اليوم، اجتماعًا لبحث الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني السعودي 91.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، وأعضاء وعضوات اللّجان المُكلفة.

وأكد "الفالح" خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع، أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة بالشكل المميز، وتفعيل المنصّات التعليمية، خصوصًا أن هذه المرحلة تُعتبر استثنائية.

وقال: سيكون الاحتفال في عدد من المدارس "عن بُعد"، وعبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد بما تملكه إدارة تعليم سراة عبيدة، من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقّه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتُحقق الانتماء الوطني وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيدًا على منطلقات رؤية المملكة 2030م.

وشدّد "الفالح" على أهمية نشر وتعميق وترسيخ الانتماء والتلاحم الوطني واستنهاض دور المعلمين والمعلمات في المحافظة على قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته العظماء.

واستعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بهذه المُناسبة، التي ستنفذ بجميع المدارس "بنين وبنات"، وعلى مسرح إدارة التعليم.

وناقش أساليب التنفيذ وطرق العرض المتاحة في ظل هذه الظروف، وبما يحقق الجودة والتميز.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
07:00 PM

تعليم سراة عبيدة يبحث الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني

"الفالح" يؤكّد أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية بالشكل المميز‫

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علي حفول - سراة عبيدة
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ترأّس مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، تركي بن أحمد الفالح، اليوم، اجتماعًا لبحث الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني السعودي 91.

جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، وأعضاء وعضوات اللّجان المُكلفة.

وأكد "الفالح" خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع، أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة بالشكل المميز، وتفعيل المنصّات التعليمية، خصوصًا أن هذه المرحلة تُعتبر استثنائية.

وقال: سيكون الاحتفال في عدد من المدارس "عن بُعد"، وعبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاد بما تملكه إدارة تعليم سراة عبيدة، من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقّه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتُحقق الانتماء الوطني وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيدًا على منطلقات رؤية المملكة 2030م.

وشدّد "الفالح" على أهمية نشر وتعميق وترسيخ الانتماء والتلاحم الوطني واستنهاض دور المعلمين والمعلمات في المحافظة على قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته العظماء.

واستعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بهذه المُناسبة، التي ستنفذ بجميع المدارس "بنين وبنات"، وعلى مسرح إدارة التعليم.

وناقش أساليب التنفيذ وطرق العرض المتاحة في ظل هذه الظروف، وبما يحقق الجودة والتميز.

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