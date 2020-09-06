وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.

وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-06 أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 03:44 PM

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس أكدت تضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها





A A A





2 مشاركة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.