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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس

أكدت تضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.

منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
03:44 PM

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس

أكدت تضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.

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