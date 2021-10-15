"الجامعة الإلكترونية" تُعلن أسماء الفائزين في "هاكاثون" البحث العلمي للتخصصات البينية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن أسماء الفائزين والفائزات بمبادرة "هاكاثون" البحث العلمي للتخصصات البينية، والتي أطلقتها لطلاب وطالبات الجامعة في جميع فروعها بمناطق المملكة المختلفة، بمشاركة 225 طالبًا وطالبة؛ وذلك خلال الحفل الختامي للهاكاثون الذي أُقيم افتراضيًا برعاية وحضور رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي. وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول كل من فردوس بنت محمد بن عبد الوهاب، وخلود بنت حمد الدوسري بإشراف الدكتورة ابتسام السيد، فيما حقّقت أمل بنت حامد البلوي وخلود بنت علي أبو حسون المركز الثاني بإشراف الدكتورة ابتسام السيد، فيما فاز بالمركز الثالث فريقان الأول مثّله نورة بنت علي الصقري، وأشرف على مشاركتها الدكتورة ياسمين أنصاري، والفريق الثاني الفائز بالمركز الثالث ضم خلود خالد الحمد، وروضة سعد المطيري بإشراف الدكتور محمد حسام الحمصي. وأتاحت هذه المبادرة لطلاب وطالبات الجامعة الفرصة للمشاركة البحثية من خلال إقامة 10 جلسات تدريبية تفاعلية واحترافية وإرشادية، من خلال أربعة مسارات بحثية، وهي: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والأعمال الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، بمشاركة نخبة من خبراء البحث العلمي في عددٍ من الجامعات المحلية والعالمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تم تنفيذ المبادرة بكل مراحلها افتراضيًا على مدى 44 يومًا متتالية من 26 أغسطس 2021م وحتى 10 أكتوبر 2021م. وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية، من خلال إطلاق هذه المبادرة السنوية، إلى دعم الابتكار الرقمي والذي يعد أحد أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة، عبر استقطاب طلاب وطالبات الجامعة ذوي القدرات الإبداعية، في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار والريادة في البحث العلمي، وبث روح المنافسة والمشاركة البحثية بين المجموعات وإكسابهم خبرات تعزز إبداعاتهم وقدراتهم لمواجهة المشاكل والتحديات البحثية، وإكساب المشاركين قيم ومبادئ ومهارات البحث العلمي والابتكار والتخطيط وحل المشكلات بطرق إبداعية، وإنتاج أفكار بحثية مبتكرة وريادية في المسارات المستهدفة وربطها بخطط التنمية ورؤية المملكة 2030. وركّزت الأبحاث على تسخير التقنية في المجالات التنموية ذات الأولوية في المملكة، حيث جاء النصيب الأكبر لمشاركات الطلبة في مسار الصحة الإلكترونية بواقع 136 طالبًا وطالبة، وشارك في مسار الأعمال الإلكتروني 111 طالبًا وطالبة، وفي مسار الحكومة الإلكترونية 74 طالبًا وطالبة، وفي مسار التعليم الإلكتروني 71 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المشرفين والمشرفات الأكاديميين على المجموعات البحثية 28 مشرفًا ومشرفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

"الجامعة الإلكترونية" تُعلن أسماء الفائزين في "هاكاثون" البحث العلمي للتخصصات البينية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-15 أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن أسماء الفائزين والفائزات بمبادرة "هاكاثون" البحث العلمي للتخصصات البينية، والتي أطلقتها لطلاب وطالبات الجامعة في جميع فروعها بمناطق المملكة المختلفة، بمشاركة 225 طالبًا وطالبة؛ وذلك خلال الحفل الختامي للهاكاثون الذي أُقيم افتراضيًا برعاية وحضور رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.



وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول كل من فردوس بنت محمد بن عبد الوهاب، وخلود بنت حمد الدوسري بإشراف الدكتورة ابتسام السيد، فيما حقّقت أمل بنت حامد البلوي وخلود بنت علي أبو حسون المركز الثاني بإشراف الدكتورة ابتسام السيد، فيما فاز بالمركز الثالث فريقان الأول مثّله نورة بنت علي الصقري، وأشرف على مشاركتها الدكتورة ياسمين أنصاري، والفريق الثاني الفائز بالمركز الثالث ضم خلود خالد الحمد، وروضة سعد المطيري بإشراف الدكتور محمد حسام الحمصي.



وأتاحت هذه المبادرة لطلاب وطالبات الجامعة الفرصة للمشاركة البحثية من خلال إقامة 10 جلسات تدريبية تفاعلية واحترافية وإرشادية، من خلال أربعة مسارات بحثية، وهي: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والأعمال الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، بمشاركة نخبة من خبراء البحث العلمي في عددٍ من الجامعات المحلية والعالمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تم تنفيذ المبادرة بكل مراحلها افتراضيًا على مدى 44 يومًا متتالية من 26 أغسطس 2021م وحتى 10 أكتوبر 2021م.



وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية، من خلال إطلاق هذه المبادرة السنوية، إلى دعم الابتكار الرقمي والذي يعد أحد أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة، عبر استقطاب طلاب وطالبات الجامعة ذوي القدرات الإبداعية، في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار والريادة في البحث العلمي، وبث روح المنافسة والمشاركة البحثية بين المجموعات وإكسابهم خبرات تعزز إبداعاتهم وقدراتهم لمواجهة المشاكل والتحديات البحثية، وإكساب المشاركين قيم ومبادئ ومهارات البحث العلمي والابتكار والتخطيط وحل المشكلات بطرق إبداعية، وإنتاج أفكار بحثية مبتكرة وريادية في المسارات المستهدفة وربطها بخطط التنمية ورؤية المملكة 2030.



وركّزت الأبحاث على تسخير التقنية في المجالات التنموية ذات الأولوية في المملكة، حيث جاء النصيب الأكبر لمشاركات الطلبة في مسار الصحة الإلكترونية بواقع 136 طالبًا وطالبة، وشارك في مسار الأعمال الإلكتروني 111 طالبًا وطالبة، وفي مسار الحكومة الإلكترونية 74 طالبًا وطالبة، وفي مسار التعليم الإلكتروني 71 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المشرفين والمشرفات الأكاديميين على المجموعات البحثية 28 مشرفًا ومشرفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 12:25 AM

"الجامعة الإلكترونية" تُعلن أسماء الفائزين في "هاكاثون" البحث العلمي للتخصصات البينية تهدف إلى دعم الابتكار الرقمي لدى الطلاب ذوي القدرات الإبداعية في بيئة محفزة على الريادة





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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن أسماء الفائزين والفائزات بمبادرة "هاكاثون" البحث العلمي للتخصصات البينية، والتي أطلقتها لطلاب وطالبات الجامعة في جميع فروعها بمناطق المملكة المختلفة، بمشاركة 225 طالبًا وطالبة؛ وذلك خلال الحفل الختامي للهاكاثون الذي أُقيم افتراضيًا برعاية وحضور رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.



وتفصيلاً، فاز بالمركز الأول كل من فردوس بنت محمد بن عبد الوهاب، وخلود بنت حمد الدوسري بإشراف الدكتورة ابتسام السيد، فيما حقّقت أمل بنت حامد البلوي وخلود بنت علي أبو حسون المركز الثاني بإشراف الدكتورة ابتسام السيد، فيما فاز بالمركز الثالث فريقان الأول مثّله نورة بنت علي الصقري، وأشرف على مشاركتها الدكتورة ياسمين أنصاري، والفريق الثاني الفائز بالمركز الثالث ضم خلود خالد الحمد، وروضة سعد المطيري بإشراف الدكتور محمد حسام الحمصي.



وأتاحت هذه المبادرة لطلاب وطالبات الجامعة الفرصة للمشاركة البحثية من خلال إقامة 10 جلسات تدريبية تفاعلية واحترافية وإرشادية، من خلال أربعة مسارات بحثية، وهي: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والأعمال الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، بمشاركة نخبة من خبراء البحث العلمي في عددٍ من الجامعات المحلية والعالمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تم تنفيذ المبادرة بكل مراحلها افتراضيًا على مدى 44 يومًا متتالية من 26 أغسطس 2021م وحتى 10 أكتوبر 2021م.



وتهدف الجامعة السعودية الإلكترونية، من خلال إطلاق هذه المبادرة السنوية، إلى دعم الابتكار الرقمي والذي يعد أحد أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة، عبر استقطاب طلاب وطالبات الجامعة ذوي القدرات الإبداعية، في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار والريادة في البحث العلمي، وبث روح المنافسة والمشاركة البحثية بين المجموعات وإكسابهم خبرات تعزز إبداعاتهم وقدراتهم لمواجهة المشاكل والتحديات البحثية، وإكساب المشاركين قيم ومبادئ ومهارات البحث العلمي والابتكار والتخطيط وحل المشكلات بطرق إبداعية، وإنتاج أفكار بحثية مبتكرة وريادية في المسارات المستهدفة وربطها بخطط التنمية ورؤية المملكة 2030.



وركّزت الأبحاث على تسخير التقنية في المجالات التنموية ذات الأولوية في المملكة، حيث جاء النصيب الأكبر لمشاركات الطلبة في مسار الصحة الإلكترونية بواقع 136 طالبًا وطالبة، وشارك في مسار الأعمال الإلكتروني 111 طالبًا وطالبة، وفي مسار الحكومة الإلكترونية 74 طالبًا وطالبة، وفي مسار التعليم الإلكتروني 71 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المشرفين والمشرفات الأكاديميين على المجموعات البحثية 28 مشرفًا ومشرفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.