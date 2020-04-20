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ارتفاع إصابات "كورونا" في اليابان إلى 10810

إجمالي الوفيات جراء الفيروس يبلغ 251 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، اليوم، إلى 10810 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه"، اليوم الاثنين، أن العدد يتضمن أشخاصًا تَبَيّن إصابتهم بالفيروس أثناء خضوعهم لفحوص في الحجر الصحي بالمطار، ومسؤولين في وزارة الصحة، إضافة إلى أفراد عادوا إلى اليابان على متن رحلات طيران عارض.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أنه بإضافة 712 حالة مصابة من السفينة السياحية "دايموند برينسيس"، يصل إجمالي الإصابات إلى 11522 حالة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 251 حالة، بينهم 13 حالة من السفينة.

وتتصدر طوكيو قائمة المقاطعات الأكثر إصابة بالعدوى في اليابان، بواقع 3082 حالة إصابة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات "كورونا" في اليابان إلى 10810
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، اليوم، إلى 10810 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه"، اليوم الاثنين، أن العدد يتضمن أشخاصًا تَبَيّن إصابتهم بالفيروس أثناء خضوعهم لفحوص في الحجر الصحي بالمطار، ومسؤولين في وزارة الصحة، إضافة إلى أفراد عادوا إلى اليابان على متن رحلات طيران عارض.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أنه بإضافة 712 حالة مصابة من السفينة السياحية "دايموند برينسيس"، يصل إجمالي الإصابات إلى 11522 حالة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 251 حالة، بينهم 13 حالة من السفينة.

وتتصدر طوكيو قائمة المقاطعات الأكثر إصابة بالعدوى في اليابان، بواقع 3082 حالة إصابة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:04 PM

ارتفاع إصابات "كورونا" في اليابان إلى 10810

إجمالي الوفيات جراء الفيروس يبلغ 251 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، اليوم، إلى 10810 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه"، اليوم الاثنين، أن العدد يتضمن أشخاصًا تَبَيّن إصابتهم بالفيروس أثناء خضوعهم لفحوص في الحجر الصحي بالمطار، ومسؤولين في وزارة الصحة، إضافة إلى أفراد عادوا إلى اليابان على متن رحلات طيران عارض.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، إلى أنه بإضافة 712 حالة مصابة من السفينة السياحية "دايموند برينسيس"، يصل إجمالي الإصابات إلى 11522 حالة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 251 حالة، بينهم 13 حالة من السفينة.

وتتصدر طوكيو قائمة المقاطعات الأكثر إصابة بالعدوى في اليابان، بواقع 3082 حالة إصابة.

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