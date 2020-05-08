النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على قصة "شوكولاتة كورونا".. أنتجت قبل 100 عام.. ووصلت إلى "تيماء"

ارتبطت اليوم باسم الفيروس الذي قتل مئات الآلاف من البشر

عثر باحث تراثي أثناء فعاليات الحجر المنزلي في متحفه على علبة شوكولاتة صنعت في مدينة الإسكندرية بمصر تحمل اسم "كورونا"، كان قد اشتراها ضمن مجموعة من القطع الأثرية لاستكمال قسم البقالة التراثية بمتحفه، فيما يقول: "شتان ما بينها وبين كورونا الذي اقترن بالفيروس الذي قتل مئات الآلاف من البشر، ولا تزال البشرية تعانيه".

وروى الباحث مرضي عطا الله جلباخ، مالك متحف أبو عطا الله، لـ"سبق" قائلاً: "عندما زرت أحد الزملاء قبل خمس سنوات في منزله بالمدينة المنورة؛ اشتريت منه عدة قطع تراثية من ضمنها قطعة الشوكولاتة، ولم أعرها اهتمامًا، ووضعتها بالمخزن، وحين بدأت في استكمال قسم البقالة التراثية عثرت عليها في المخزن، ولقد لفت الاسم انتباهي؛ لارتباطها باسم كورونا".

وتنتج شوكولاتة كورونا المصرية شركة كورونا لإنتاج الشوكولاتة، وهي شركة تأسست عام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تؤممها الحكومة المصرية عام 1963، وتستمر الشركة حتى اليوم في إنتاج الشوكولاتة؛ وذلك عقب تخصيصها وبيعها للقطاع الخاص عام 2000.

ويشتق اسم "coronavirus" (عربيًا: فيروس كورونا، اختصارًا CoV) من (اللاتينية: corona) وتعني التاج أو الهالة، حيث يشير الاسم إلى المظهر المميز لجزيئات الفيروس (الفريونات)، والذي يظهر عبر المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك خملاً من البروزات السطحية، مما يظهرها على شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية.

يُذكر أن متحف أبو عطا الله بمحافظة تيماء يحتوي على الكثير من القطع الأثرية والتراثية النادرة، كما يحتوى المتحف على عدة أركان منها الركن التعليمي والأدوات الزراعية، والأبواب ومحتوياتها، والمطبخ والبقالة، والموازين والمكاييل، والأدوات الكهربائية، والنوادر، والسلاح بأنواعه المختلفة، والإلكترونيات، والمخطوطات، والمكتبة التراثية، والعملات، والخشبيات، والخوصيات، والنحاسيات، والآثار من أحافير ومتحجرات، ومحتويات ألبسة المرأة التراثية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على قصة "شوكولاتة كورونا".. أنتجت قبل 100 عام.. ووصلت إلى "تيماء"
سبق

عثر باحث تراثي أثناء فعاليات الحجر المنزلي في متحفه على علبة شوكولاتة صنعت في مدينة الإسكندرية بمصر تحمل اسم "كورونا"، كان قد اشتراها ضمن مجموعة من القطع الأثرية لاستكمال قسم البقالة التراثية بمتحفه، فيما يقول: "شتان ما بينها وبين كورونا الذي اقترن بالفيروس الذي قتل مئات الآلاف من البشر، ولا تزال البشرية تعانيه".

وروى الباحث مرضي عطا الله جلباخ، مالك متحف أبو عطا الله، لـ"سبق" قائلاً: "عندما زرت أحد الزملاء قبل خمس سنوات في منزله بالمدينة المنورة؛ اشتريت منه عدة قطع تراثية من ضمنها قطعة الشوكولاتة، ولم أعرها اهتمامًا، ووضعتها بالمخزن، وحين بدأت في استكمال قسم البقالة التراثية عثرت عليها في المخزن، ولقد لفت الاسم انتباهي؛ لارتباطها باسم كورونا".

وتنتج شوكولاتة كورونا المصرية شركة كورونا لإنتاج الشوكولاتة، وهي شركة تأسست عام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تؤممها الحكومة المصرية عام 1963، وتستمر الشركة حتى اليوم في إنتاج الشوكولاتة؛ وذلك عقب تخصيصها وبيعها للقطاع الخاص عام 2000.

ويشتق اسم "coronavirus" (عربيًا: فيروس كورونا، اختصارًا CoV) من (اللاتينية: corona) وتعني التاج أو الهالة، حيث يشير الاسم إلى المظهر المميز لجزيئات الفيروس (الفريونات)، والذي يظهر عبر المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك خملاً من البروزات السطحية، مما يظهرها على شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية.

يُذكر أن متحف أبو عطا الله بمحافظة تيماء يحتوي على الكثير من القطع الأثرية والتراثية النادرة، كما يحتوى المتحف على عدة أركان منها الركن التعليمي والأدوات الزراعية، والأبواب ومحتوياتها، والمطبخ والبقالة، والموازين والمكاييل، والأدوات الكهربائية، والنوادر، والسلاح بأنواعه المختلفة، والإلكترونيات، والمخطوطات، والمكتبة التراثية، والعملات، والخشبيات، والخوصيات، والنحاسيات، والآثار من أحافير ومتحجرات، ومحتويات ألبسة المرأة التراثية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:43 AM

تعرف على قصة "شوكولاتة كورونا".. أنتجت قبل 100 عام.. ووصلت إلى "تيماء"

ارتبطت اليوم باسم الفيروس الذي قتل مئات الآلاف من البشر

A A A
بدر الجبل - الرياض
10
33,740

عثر باحث تراثي أثناء فعاليات الحجر المنزلي في متحفه على علبة شوكولاتة صنعت في مدينة الإسكندرية بمصر تحمل اسم "كورونا"، كان قد اشتراها ضمن مجموعة من القطع الأثرية لاستكمال قسم البقالة التراثية بمتحفه، فيما يقول: "شتان ما بينها وبين كورونا الذي اقترن بالفيروس الذي قتل مئات الآلاف من البشر، ولا تزال البشرية تعانيه".

وروى الباحث مرضي عطا الله جلباخ، مالك متحف أبو عطا الله، لـ"سبق" قائلاً: "عندما زرت أحد الزملاء قبل خمس سنوات في منزله بالمدينة المنورة؛ اشتريت منه عدة قطع تراثية من ضمنها قطعة الشوكولاتة، ولم أعرها اهتمامًا، ووضعتها بالمخزن، وحين بدأت في استكمال قسم البقالة التراثية عثرت عليها في المخزن، ولقد لفت الاسم انتباهي؛ لارتباطها باسم كورونا".

وتنتج شوكولاتة كورونا المصرية شركة كورونا لإنتاج الشوكولاتة، وهي شركة تأسست عام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تؤممها الحكومة المصرية عام 1963، وتستمر الشركة حتى اليوم في إنتاج الشوكولاتة؛ وذلك عقب تخصيصها وبيعها للقطاع الخاص عام 2000.

ويشتق اسم "coronavirus" (عربيًا: فيروس كورونا، اختصارًا CoV) من (اللاتينية: corona) وتعني التاج أو الهالة، حيث يشير الاسم إلى المظهر المميز لجزيئات الفيروس (الفريونات)، والذي يظهر عبر المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك خملاً من البروزات السطحية، مما يظهرها على شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية.

يُذكر أن متحف أبو عطا الله بمحافظة تيماء يحتوي على الكثير من القطع الأثرية والتراثية النادرة، كما يحتوى المتحف على عدة أركان منها الركن التعليمي والأدوات الزراعية، والأبواب ومحتوياتها، والمطبخ والبقالة، والموازين والمكاييل، والأدوات الكهربائية، والنوادر، والسلاح بأنواعه المختلفة، والإلكترونيات، والمخطوطات، والمكتبة التراثية، والعملات، والخشبيات، والخوصيات، والنحاسيات، والآثار من أحافير ومتحجرات، ومحتويات ألبسة المرأة التراثية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,159
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,103

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة