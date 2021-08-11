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"الجمارك" حول مركز الاستهداف: يحلل بيانات الشحنات والمسافرين بأحدث التقنيات

قالت: يسهم في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة ويساعد في انسيابية الإجراءات

أوضحت "الجمارك السعودية" أن مركز الاستهداف الذي أطلقته يقوم على تحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية، حيث يسهم ذلك في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة، ما يساعد في انسيابية الإجراءات الجمركية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": مركز الاستهداف منصة رقمية تُعنى بجمع وتحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية من أجل الانتقال من مرحلة الاستهداف المكثف، إلى مرحلة الاستهداف الذكي.


وأضافت: أرقام ومستهدفات مركز الاستهداف، تقليل نسبة المعاينة اليدوية من 90% إلى 48%، والمساعدة في انسيابية ومرونة الإجراءات الجمركية، وتركيز الجهد على الإرساليات الأكثر خطورة، وتقليص الوقت اللازم لفسح الشحنات.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" حول مركز الاستهداف: يحلل بيانات الشحنات والمسافرين بأحدث التقنيات
سبق

أوضحت "الجمارك السعودية" أن مركز الاستهداف الذي أطلقته يقوم على تحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية، حيث يسهم ذلك في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة، ما يساعد في انسيابية الإجراءات الجمركية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": مركز الاستهداف منصة رقمية تُعنى بجمع وتحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية من أجل الانتقال من مرحلة الاستهداف المكثف، إلى مرحلة الاستهداف الذكي.


وأضافت: أرقام ومستهدفات مركز الاستهداف، تقليل نسبة المعاينة اليدوية من 90% إلى 48%، والمساعدة في انسيابية ومرونة الإجراءات الجمركية، وتركيز الجهد على الإرساليات الأكثر خطورة، وتقليص الوقت اللازم لفسح الشحنات.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:57 PM

"الجمارك" حول مركز الاستهداف: يحلل بيانات الشحنات والمسافرين بأحدث التقنيات

قالت: يسهم في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة ويساعد في انسيابية الإجراءات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
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أوضحت "الجمارك السعودية" أن مركز الاستهداف الذي أطلقته يقوم على تحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية، حيث يسهم ذلك في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة، ما يساعد في انسيابية الإجراءات الجمركية.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": مركز الاستهداف منصة رقمية تُعنى بجمع وتحليل بيانات الشحنات والمسافرين، واستخدام أفضل الأنظمة التقنية من أجل الانتقال من مرحلة الاستهداف المكثف، إلى مرحلة الاستهداف الذكي.


وأضافت: أرقام ومستهدفات مركز الاستهداف، تقليل نسبة المعاينة اليدوية من 90% إلى 48%، والمساعدة في انسيابية ومرونة الإجراءات الجمركية، وتركيز الجهد على الإرساليات الأكثر خطورة، وتقليص الوقت اللازم لفسح الشحنات.

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