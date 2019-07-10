أسرة مفقود جدة "زياد العمري" تعلن العثور عليه

قدمت شكرها لكل من ساهم في عودته

أعلنت أسرة الشاب "زياد بن مغرم العمري" مساء اليوم، العثور عليه وهو بصحة جيدة، مقدمةً شكرها لكل من ساهم في العثور على مفقودهم المتغيب منذ الأحد الماضي.

وقالت الأسرة في رسالة تلقتها "سبق": "الحمد لله على منّه وكرمه تم العثور على المفقود زياد وهو بكامل صحته وعافيته، شكراً لشرطة جدة والبحث الجنائي وفريق ساعد التطوعي على جهودهم الحثيثة، ولكل شخص دعا وساهم في نشر خبر المفقود ‏لا حرمكم الله الأجر ولا أذاقكم الفقد ‏يا رب العالمين".

وكانت أسرة الشاب " زياد بن مغرم العمري " ذي الـ 16 عاماً، ناشدت عبر " سبق " في خبر تحت عنوان:" خرج ولم يعد.. زياد كانت وجهته الأخيرة بقالة في حرازات جدة ".. بعد اختفائه من منزله بحي الحرازات بجدة وسط ظروف غامضة مغرب الأحد الماضي.

وقالت والدة "زياد" حينها في مناشدة تلقتها "سبق": خرج ابني "زياد" البالغ من العمر 16 عاماً من منزلنا بحي الحرازات بجدة عند الساعة السادسة من مغرب الأحد الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.

وأضافت: خروجه من المنزل كان من أجل الذهاب إلى البقالة القريبة من المنزل في ذات الحي الذي نسكنه، غير أنه لم يعد، مما اضطرنا إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي لاتزال تكثّف بحثها عنه.

وأوضحت أن ابنها لا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وكان يرتدي بنطالاً أسود اللون وفانيلا بيضاء أثناء خروجه.