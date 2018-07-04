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قاتل طليقته ومُطلق النار على ابنيه يلقى مصيره .. "الداخلية" نفّذت فيه حكم القتل تعزيراً

الوزارة في بيانها: الحكومة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي بالمدينة المنوّرة؛ كان قد أقدم على قتل طليقته - مصرية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها؛ ما أدّى إلى وفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته وابنه؛ ما أدّى إلى إصابتهما.

وجاء بيان "الداخلية" كالتالي:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي - سعودي الجنسية - على قتل طليقته / عبير بنت محمود محمد جاد الله - مصرية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها؛ ما أدّى إلى وفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته / بشرى، وابنه / فارس؛ ما أدّى إلى إصابتهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 1439/10/20هـ، بالمدينة المنوّرة في منطقة المدينة المنوّرة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قاتل طليقته ومُطلق النار على ابنيه يلقى مصيره .. "الداخلية" نفّذت فيه حكم القتل تعزيراً
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي بالمدينة المنوّرة؛ كان قد أقدم على قتل طليقته - مصرية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها؛ ما أدّى إلى وفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته وابنه؛ ما أدّى إلى إصابتهما.

وجاء بيان "الداخلية" كالتالي:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي - سعودي الجنسية - على قتل طليقته / عبير بنت محمود محمد جاد الله - مصرية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها؛ ما أدّى إلى وفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته / بشرى، وابنه / فارس؛ ما أدّى إلى إصابتهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 1439/10/20هـ، بالمدينة المنوّرة في منطقة المدينة المنوّرة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
11:49 AM

قاتل طليقته ومُطلق النار على ابنيه يلقى مصيره .. "الداخلية" نفّذت فيه حكم القتل تعزيراً

الوزارة في بيانها: الحكومة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
12
37,557

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي بالمدينة المنوّرة؛ كان قد أقدم على قتل طليقته - مصرية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها؛ ما أدّى إلى وفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته وابنه؛ ما أدّى إلى إصابتهما.

وجاء بيان "الداخلية" كالتالي:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي - سعودي الجنسية - على قتل طليقته / عبير بنت محمود محمد جاد الله - مصرية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها؛ ما أدّى إلى وفاتها، وقيامه بإطلاق النار على ابنته / بشرى، وابنه / فارس؛ ما أدّى إلى إصابتهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 1439/10/20هـ، بالمدينة المنوّرة في منطقة المدينة المنوّرة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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