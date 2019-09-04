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إحصائية الطيران المدني: انخفاض نسبة رضا المسافرين في شهر أغسطس

في إطار جهود "الهيئة" لتطبيق أعلى المعايير العالمية في "جودة الخدمات"

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة".
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر أغسطس التي شارك فيها أكثر من 650 ألف مسافر؛ فقد انخفضت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة إلى 72%، مقارنة بشهر يوليو الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.

وسجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ75% مقارنة بشهر يوليو الماضي، التي كانت 74%؛ فيما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 74% وهي ذات النسبة لشهر يوليو الماضي؛ في حين انخفضت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 59% و76% مقارنة بشهر يوليو الماضي التي كانت 60% و80%.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني -ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني، تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحصائية الطيران المدني: انخفاض نسبة رضا المسافرين في شهر أغسطس
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة".
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر أغسطس التي شارك فيها أكثر من 650 ألف مسافر؛ فقد انخفضت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة إلى 72%، مقارنة بشهر يوليو الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.

وسجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ75% مقارنة بشهر يوليو الماضي، التي كانت 74%؛ فيما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 74% وهي ذات النسبة لشهر يوليو الماضي؛ في حين انخفضت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 59% و76% مقارنة بشهر يوليو الماضي التي كانت 60% و80%.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني -ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني، تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:31 PM

إحصائية الطيران المدني: انخفاض نسبة رضا المسافرين في شهر أغسطس

في إطار جهود "الهيئة" لتطبيق أعلى المعايير العالمية في "جودة الخدمات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة".
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر أغسطس التي شارك فيها أكثر من 650 ألف مسافر؛ فقد انخفضت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة إلى 72%، مقارنة بشهر يوليو الماضي والتي بلغت فيه النسبة 73%.

وسجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ75% مقارنة بشهر يوليو الماضي، التي كانت 74%؛ فيما جاءت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 74% وهي ذات النسبة لشهر يوليو الماضي؛ في حين انخفضت نسبة رضا المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 59% و76% مقارنة بشهر يوليو الماضي التي كانت 60% و80%.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني -ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء- تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني، تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات؛ بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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