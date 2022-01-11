"تبارك الله".. شاهد ما حدث في وادي خشعة بني عمر بالطائف

يشعر السعوديون عادة بفرح شديد عند تساقط الأمطار في البلاد، وكان ذلك واضحًا في مقطع فيديو رصده المصور الفوتوغرافي، فهد الشنبري، بعدسة كاميراته خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويقول موقع "سي إن إن" بالعربية: بينما يقف بعض الأشخاص تحت المطر للاستمتاع بتساقطه، يُعبّر آخرون عن شعورهم بالفرح بطريقة أخرى.

وكان الشنبري برفقة اثنين من أصدقائه، وهما عبدالرحمن السفري وفهد المنصوري، عندما بدأوا في متابعة تكوّن سحابة مميزة تَشكلت قاعدتها على بداية طريق الشفا؛ وبالتالي تم تحديد اتجاه السحابة بحسب خبرة الأصدقاء؛ حيث اتجهوا جميعًا لاستقبالها في تلك المنطقة.

وقال المصور السعودي: "بدأت حبات المطر تتساقط علينا تدريجيًّا حتى وصلت السحابة بكامل قوتها، وانهمر المطر والبرد بغزارة جدًّا؛ فكانت تلك الفرحة والمشاعر الحقيقية التي يعجز الإنسان عن وصفها".

وظل الشنبري ومَن معه يرددون: "تبارك الله.. اللهم لك الحمد"، معبّرين عن امتنانهم للخالق الذي أمدهم بالماء بعدما كان المكان جافًّا.

وتعبيرًا عن شعورهم بالسعادة بتساقط المطر وحبات البرد، وثّق الشنبري مقطع فيديو لأصدقائه وهم يرقصون "المجرور"، في وادي خشعة بني عمر بمدينة الطائف.

ويُعد فن "المجرور" من الموروث الشعبي القديم لمدينة الطائف، ويقام في الأعياد والمناسبات للتعبير عن الفرح والترحيب بطريقة خاصة.

وأوضح "الشنبري" أن الرقصة لم تُنفّذ بالشكل الصحيح في مقطع الفيديو بسبب مشاعر الفرح التي غمرت جميع الأشخاص، نتيجة تساقط المطر وحبات البرد بغزارة.

وقرر بدوره رصد هذا الفيديو لأنه يعكس لحظة فرح عفوية لا يوجد فيها أي تصنع.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين شعروا بالسعادة لدى مشاهدة اللحظات الأولى لتساقط المطر والبرد؛ حيث وصف "الشنبري" الأمر بأنه "أجمل" يوم يتابع فيه سحابة من بداية تكونها حتى نهايتها.