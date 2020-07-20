النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رعدية ممطرة" ورياح.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و3 محافظات تابعة

يستمر لـ 10 مساءً ويضم تدنياً بالرؤية.. و"المدني" تحذّر من مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

رياح نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رعدية ممطرة" ورياح.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و3 محافظات تابعة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
10:30 AM

"رعدية ممطرة" ورياح.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و3 محافظات تابعة

يستمر لـ 10 مساءً ويضم تدنياً بالرؤية.. و"المدني" تحذّر من مجاري السيول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
1
847

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,388
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,018
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,175

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة