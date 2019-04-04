"جامعة تبوك" تعتمد ترقية 90 موظفًا وموظفة

إداريون وفنيون تنطبق عليهم الشروط من المرتبة الرابعة للتاسعة

قال عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الدكتور صالح بن حامد الحربي: إن مدير جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، اعتمد محضر الترقيات رقم 1 لعام 1440هـ، الذي شمل ترقية 90 موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الجامعة من إداريين وفنيين ممن تنطبق عليهم شروط الترقية حتى 30 /5/ 1440هـ، على عدد من المراتب من المرتبة الرابعة وحتى التاسعة.

وأضاف "الحربي" أن هذه الترقيات تأتي لتسهم بتحفيز الكوادر الوظيفية لموظفي الجامعة ورفع إنتاجيتهم، وتوفير التطوير الإداري والوظيفي لمنسوبي الجامعة؛ وهو ما سينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحسين وتجويد بيئة العمل بالجامعة.